Consulado de EUA en Tijuana Emite Alerta por Hechos Violentos en Los Cabos, BCS

El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad tras reportes de recientes incidentes entre grupos criminales y fuerzas del orden en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, en Baja California Sur.

De acuerdo con la representación diplomática, los incidentes ocurrieron cerca de la terminal aérea que da servicio a la zona de Cabo San Lucas, lo que ha generado preocupación debido al tránsito constante de viajeros, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Aunque los hechos no se registraron en zonas turísticas, el Consulado exhortó a mantener vigilancia constante en toda la región, particularmente en las áreas cercanas al aeropuerto, ante la posibilidad de que se presenten nuevos episodios de violencia.

Recomendaciones a viajeros

Entre las medidas emitidas, se recomendó a los ciudadanos utilizar únicamente taxis autorizados al salir del aeropuerto, ya que las aplicaciones de transporte como Uber no tienen permitido recoger pasajeros en esa zona.

Asimismo, se pidió mantenerse informados a través de medios locales, estar atentos al entorno y seguir las indicaciones de las autoridades.

Restricciones vigentes

El Consulado recordó que continúan vigentes las restricciones para empleados del gobierno de Estados Unidos, quienes tienen prohibido viajar entre ciudades durante la noche.

Finalmente, se recomendó a los ciudadanos informar a familiares y conocidos sobre su situación en caso de que se registren nuevos incidentes.

APG