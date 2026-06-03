Consulado de EUA en Tijuana Emite Alerta por Hechos Violentos en Los Cabos, BCS

Los hechos ocurrieron cerca del Aeropuerto de San José del Cabo, una zona con alta afluencia de viajeros

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Alerta del Consulado de EUA en Tijuana: incidentes violentos cerca del aeropuerto de San José del Cabo. Mantente informado y sigue las recomendaciones de seguridad.

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