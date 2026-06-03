Denuncian a Policías Municipales de Torreón por Presuntamente Abusar de Joven Detenida

Una mujer denunció a policías municipales por presuntamente abusar en contra de su hija en Torreón.

Denuncian a Policías Municipales de Torreón por Presuntamente Abusar de Joven DetenidaFoto: N+

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Madre denuncia abuso de policías a su hija en Torreón. Exigen investigación exhaustiva tras presuntos actos de tortura y abuso sexual. Conoce más sobre este caso.

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