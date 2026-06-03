Denuncian a Policías Municipales de Torreón por Presuntamente Abusar de Joven Detenida

Una mujer denunció un presunto caso de violación y abuso de autoridad por parte de Policías Municipales de Torreón en contra su de hija de 24 años.

Gabriela Gómez, madre de Aline, denunció ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de la mujer de Torreón, un presunto caso de abuso en el que señala la posible participación de elementos de Seguridad Pública, en agravio de su hija.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de mayo en un bar ubicado sobre la avenida Morelos, luego de que su hija fuera detenida por presuntamente participar en una riña.

Los familiares de la joven aseguraron que fue víctima de presuntos actos de tortura y abuso sexual, por lo que exigieron una investigación exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

Gabriela Gómez indicó que Aline cuenta con dos peritajes realizados por médicos legistas de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, señaló que ha recabado información relacionada con la identidad de los presuntos involucrados en el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Detienen a médico por presuntamente abusar de una joven en Piedras Negras

Un médico de 28 años fue detenido por agentes en Piedras Negras, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en un delito de abuso cometido en perjuicio de una joven de 19 años.

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La captura se realizó tras varios meses de investigación derivados de una denuncia presentada ante las autoridades. El imputado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado y posteriormente sería presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica.