Encuentran Cuerpo de Hombre tras Operativo de Búsqueda de Cinco Días en Río Nazas

Elementos de diversas corporaciones encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que ingresó al Río Nazas.

Encuentran Cuerpo de Hombre tras Operativo de Búsqueda de Cinco Días en Río NazasFoto: N+

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Tras 5 días de búsqueda, hallan cuerpo de hombre en el río Nazas. Protección Civil advierte sobre el peligro de ingresar a cuerpos de agua. Más detalles sobre el operativo.

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