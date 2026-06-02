Encuentran Cuerpo de Hombre tras Operativo de Búsqueda de Cinco Días en Río Nazas

La tarde de este 1 de junio fue localizado y recuperado el cuerpo de un hombre que el pasado 27 de mayo ingresó al río Nazas y ya no logró salir.

Arturo Galindo Cabada, coordinador estatal de Protección Civil, informó que el hallazgo fue resultado de un intenso operativo de búsqueda que se mantuvo durante cinco días, con la participación de corporaciones de emergencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, familiares y voluntarios.

A través del Puesto de Comando de Incidentes se implementaron diversas estrategias de búsqueda en las que participaron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Rodeo, Policía Estatal, el Escuadrón de Buzos de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Galindo Cabada reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar introducirse a ríos, presas y otros cuerpos de agua, especialmente durante temporadas en las que las corrientes pueden representar un alto riesgo para la población.

Peatones encuentran hombre muerto en el río Bravo en Piedras Negras

El pasado 10 de abril, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en las aguas del río Bravo, a la altura de la colonia Morelos de Piedras Negras. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona.

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Elementos del Grupo Beta y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para recuperar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley.