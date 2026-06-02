Un joven motociclista de 22 años, murió la mañana de este martes 2 de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Especialidad No. 71 del IMSS, tras permanecer cinco días hospitalizado debido a las lesiones que sufrió en un accidente vial en Torreón.

El deceso fue confirmado por su madre, Luz María "N". La mujer relató que el pasado 28 de mayo, aproximadamente a las 7:00 horas, su hijo circulaba a bordo de una motocicleta sobre la calzada Gómez Morín cuando un camión de personal presuntamente le cerró el paso.

A consecuencia del impacto, el joven resultó gravemente lesionado y fue trasladado de inmediato a la Clínica No. 16 del IMSS en Torreón para recibir atención médica. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue enviado al Hospital de Alta Especialidad No. 71, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta este 2 de junio, cuando se informó que perdió la vida a causa de las lesiones derivadas del accidente.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Muere hombre luego de chocar contra camión en calzada Valle Oriente de Torreón

Un hombre de 41 años perdió la vida después de verse involucrado en un accidente vial sobre la calzada Valle Oriente en Torreón. La víctima sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de emergencia al Hospital General, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo con los reportes, el motociclista se impactó contra un camión de pasajeros en el cruce con la avenida Chalma. Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron para brindarle auxilio, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.