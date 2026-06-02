Muere Joven Motociclista tras Chocar con Camión de Personal en Torreón

Un joven motociclista de 22 años murió en el hospital luego de chocar contra un camión de personal en la calzada Gómez Morín en Torreón.

Muere Joven Motociclista tras Chocar con Camión de PersonalFoto: N+

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Tragedia en Torreón: joven motociclista de 22 años muere tras 5 días en UCI por choque con camión de personal. Conoce los detalles de este lamentable accidente.

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