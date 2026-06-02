Aseguran Tomas Clandestinas de Hidrocarburo en Parras

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron tomas clandestinas de hidrocarburo localizadas en la carretera Saltillo-Torreón.

Aseguran Tomas Clandestinas de Hidrocarburo en ParrasFoto: N+

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Impactante hallazgo: Guardia Nacional asegura tomas clandestinas de hidrocarburo en Parras. Se resguarda la zona para evitar riesgos. Conoce más sobre este operativo.

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