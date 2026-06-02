Aseguran Tomas Clandestinas de Hidrocarburo en Parras

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron tomas clandestina de hidrocarburo localizada en el kilómetro 192+000 de un poliducto, en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Torreón, en el tramo Entronque Puebla La Esperanza-La Cuchilla en el municipio de Parras de la Fuente.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos fueron detectados durante la madrugada del 1 de junio de 2026, cuando personal de la Subestación La Cuchilla realizaba recorridos de seguridad y vigilancia. A la altura del kilómetro 144+500, los agentes recibieron una denuncia sobre la posible existencia de una toma clandestina, por lo que se trasladaron al lugar para verificar la información.

Durante la inspección fueron localizadas dos tomas clandestinas conectadas al ducto, además de una excavación con mangueras y una válvula expuesta.

En el sitio también se encontró un tractocamión con semirremolque tipo autotanque, acoplado a una unidad con capacidad para 39 mil litros, así como una motobomba de presión.

Autoridades resguardan la zona

Las autoridades informaron que no se detectó fuga activa de hidrocarburo y que no se localizaron personas relacionadas con los hechos. Tras confirmar la existencia de las tomas clandestinas, se estableció un perímetro de seguridad para resguardar el área y prevenir riesgos durante las maniobras.

Como resultado del operativo, fueron asegurados un tractocamión con semirremolque autotanque y dos tomas clandestinas herméticas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Robaron tractocamión con 63 mil litros de combustible en Torreón

El pasado 3 de marzo, un tractocamión que transportaba 63 mil litros de combustible fue robado durante un asalto registrado en el Libramiento Norte de Torreón.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor fue interceptado por varios sujetos, quienes se apoderaron de la unidad y mantuvieron al operar bajo amenazas durante un tiempo. Posteriormente, el chófer logró escapar y denunció lo ocurrido ante las autoridades.