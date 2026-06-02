Detienen a Nueve Personas Durante Riña en el Centro de Torreón

Nueve personas fueron detenidas por protagonizar una riña en el centro de Torreón.

Detienen a Nueve Personas Durante Riña en el Centro de TorreónFoto: N+

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Riña en el centro de Torreón deja 9 detenidos tras enfrentarse a la policía. Conoce los detalles de este altercado que alteró la madrugada.

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