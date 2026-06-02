Detienen a Nueve Personas Durante Riña en el Centro de Torreón

Nueve personas fueron aseguradas durante la madrugada del 31 de mayo luego de protagonizar una riña en la zona de bares del Centro de Torreón y agredir verbalmente a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:47 horas sobre la calzada Colón y la avenida Morelos. Oficiales del sector de proximidad que realizaban recorridos a pie detectaron a un grupo de personas que se golpeaban y se lanzaban botellas de vidrio en la vía pública.

Al intervenir para controlar la situación y restablecer el orden, los agentes fueron recibidos con insultos y amenazas. De acuerdo con el informe policial, varios de los involucrados dirigieron agresiones verbales contra los elementos preventivos.

Tras controlar la riña, los oficiales procedieron con la detención de siete hombres y dos mujeres: Aline N., de 20 años; Jazmín N., de 18; Elder N., de 20; Jairo N., de 18; Eder N., de 20; Carlos N., de 21; Sebastián N., de 19; Víctor N., de 18; y Néstor N., de 18 años.

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de amenazas y lesiones. Será la autoridad correspondiente la que determine su situación jurídica.

Muere hombre después de ser apuñalado en Saltillo

El pasado 10 de abril, un hombre de 35 años perdió la vida luego de permanecer varios días hospitalizado a causa de las lesiones que sufrió durante una riña registrada en la colonia Satélite Sur.

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De acuerdo con las investigaciones, el conflicto se originó durante una discusión entre varias personas, la cual escaló hasta convertirse en una agresión física. Durante el altercado, uno de los involucrados utilizó un arma blanca para herir al hombre. El señalado como responsable fue detenido por autoridades municipales.