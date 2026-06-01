Muere Trailero al Ser Aplastado por Rollo de Acero en Coahuila

Un trailero murió en un fatal accidente durante la mañana del 1 de junio al ser aplastado por enorme rollo de acero que transportaba sobre la carretera federal 57, luego de que la pesada carga se desplazara violentamente hacia la cabina de la unidad.

El fatal accidente ocurrió frente a un restaurante ubicado en el kilómetro 169 de Castaños, debido a que las cadenas no soportaron el peso.

Las primeras indagatorias apuntan a que el conductor disminuyó la velocidad con la intención de detenerse cuando las cadenas que mantenían asegurado el rollo de acero, se rompieron.

La carga, cuyo peso supera las 10 toneladas, avanzó por la plataforma del tráiler e impactó directamente la cabina del tractocamión, ocasionando daños devastadores y atrapando al operador.

Según informó el inspector, Roberto Torres, de la Agencia de Investigación Criminal de la Región Centro, el conductor quedó atrapado por la estructura metálica y perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad del impacto.

Elementos de la Guardia Nacional, realizaron labores de abanderamiento y control de tráfico.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de Servicio Periciales, fueron quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Muere hombre aplastado por un tronco en Arteaga

El pasado 21 de marzo, un hombre de 65 años perdió la vida mientras realizaba labores en un aserradero ubicado en la comunidad de Jame, en el municipio de Arteaga. El accidente ocurrió cuando una pieza de madera de gran tamaño cayó sobre él.

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Tras el reporte, elementos de seguridad y personal de la Fiscalía acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.