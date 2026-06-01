Muere Trailero al Ser Aplastado por Rollo de Acero en Coahuila

Un trailero murió luego de ser aplastado por un rollo de acero en la carretera federal 57 en Castaños.

Muere Trailero al Ser Aplastado por Rollo de Acero en CoahuilaFoto: N+

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Tragedia en Coahuila: un trailero muere aplastado por un rollo de acero en la carretera 57. Las cadenas fallaron y el impacto fue devastador. Conoce los detalles del accidente.

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