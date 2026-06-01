Muere Ciclista Arrollado por Camioneta en Torreón; Conductor Huyó del Lugar

Un ciclista de la tercera edad murió luego de ser arrollado por una camioneta en el bulevar Revolución de Torreón.

Muere Ciclista Arrollado por Camioneta en Torreón; Conductor Huyó del LugarFoto: N+

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Impactante tragedia en Torreón: un ciclista de 60 años muere arrollado por una camioneta que se dio a la fuga. Conoce los detalles de este lamentable suceso.

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