Muere Ciclista Arrollado por Camioneta en Torreón; Conductor Huyó del Lugar

La noche de este sábado 30 de mayo, un ciclista murió sobre el bulevar Revolución a la altura de la construcción del sistema vial luego de ser arrollado por una camioneta en Torreón.

De acuerdo a los hechos, la camioneta venía sobre el bulevar Revolución a alta velocidad, impactando al ciclista que venía sobre la vialidad.

El ciclista fue identificado como Ramón de 60 años, que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que la bicicleta cayó a la obra del sistema vial.

El conductor del vehículo se dio a la fugo luego del accidente. El cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Una situación similar ocurrió el 5 de mayo cuando un ciclista murió luego de ser arrollado por un automóvil en el cruce de la carretera Torreón-Matamoros y bulevar Mieleras en Torreón.

Muere ciclista arrollado en Torreón

El accidente provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

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La persona fallecida fue identificada como Lauro Antonio, de 45 años. De acuerdo con los reportes, sufrió lesiones de gravedad tras el impacto. El conductor involucrado fue asegurado por las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.