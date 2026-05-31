Abandonan Vehículo Después de Accidente en Bulevar Nogalera

Un choque por alcance registrado durante la madrugada del 30 de mayo dejó un automóvil abandonado sobre el bulevar Nogalera, a la altura de Villa Florida en Torreón, sin que ninguno de los conductores involucrados permaneciera en el sitio.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 04:30 horas. Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar y localizaron un vehículo con daños en la parte posterior, estacionado sobre el camellón central y sin ocupantes.

De acuerdo con vecinos del sector, minutos antes se escuchó el impacto entre dos unidades. Tras el percance, ambos conductores descendieron de sus vehículos, revisaron los daños y posteriormente se retiraron del lugar, dejando abandonado uno de los automóviles.

Debido a que no se localizaron personas lesionadas ni conductores responsables, las autoridades aseguraron la unidad y la trasladaron al corralón municipal para las investigaciones correspondientes.

Tránsito Municipal recordó que abandonar la escena de un accidente constituye una infracción grave, ya que dificulta el deslinde de responsabilidades y puede afectar a terceros involucrados.

Conductor en estado de ebriedad derriba poste en Ramos Arizpe

Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente vial la tarde del 25 de mayo en calle de Ramos Arizpe. El percance ocurrió sobre la calle José María Morelos.

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De acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades, el hombre perdió el control de un vehículo y terminó impactándose contra un poste de madera de telefonía y fibra óptica, el cuál fue derribado tras el choque.

Paramédicos valoraron al conductor, un hombre de 41 años que presentó una contusión en la frente, ocasionada por el parabrisas.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y se hicieron cargo de la situación así como el aseguramiento del responsable.