Abandonan Vehículo Después de Accidente en Bulevar Nogalera

Los conductores huyeron y abandonan un vehículo que quedó destrozado luego del accidente en Torreón.

Abandonan Vehículo Después de Accidente en Bulevar Nogalera de TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en el bulevar Nogalera de Torreón: conductores huyen dejando vehículo destrozado. ¿Qué pasó con los responsables? Descúbrelo.

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