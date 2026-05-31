Mueren Dos Jóvenes tras Volcadura e Incendio de Auto en Torreón

Dos jóvenes murieron luego de que el automóvil en el que viajaban se volcara y se incendiara en la Calzada Saltillo 400.

Dos Jóvenes Mueren Calcinados tras Accidente Volcadura e Incendio en TorreónFoto: N+

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Vuelca y se incendia vehículo al chocar contra maquinaria en Torreón; hay dos muertos

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