Dos personas fallecieron calcinadas y una más resultó gravemente lesionada durante la madrugada del domingo 31 de mayo, luego de la volcadura e incendio de un vehículo sobre la calzada Saltillo 400, a la altura de Paseo de los Calvos, en la colonia Campestre La Rosita en Torreón

El accidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas. De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales, el automóvil circulaba de norte a sur a exceso de velocidad. Al llegar al cruce con Paseo de los Calvos, el conductor presuntamente no advirtió un cierre de circulación por obras de reposición de drenaje y se impactó contra maquinaria que se encontraba en el lugar. Tras el choque, la unidad volcó sobre su costado izquierdo y comenzó a incendiarse.

En el sitio perdió la vida Arón Gómez, de 22 años, quien quedó atrapado en el vehículo. Asimismo, el copiloto, identificado como Brayan, también falleció.

Por su parte, Frida N, de 19 años, resultó con diversas lesiones, entre ellas contusión frontal, fracturas en ambas muñecas, probable fractura en la rodilla derecha y múltiples heridas en brazos y piernas. La joven fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Muere operador de tráiler en choque e incendio sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez

El pasado 22 de mayo, un conductor perdió la vida luego de verse involucrado en un choque entre dos unidades de carga sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de la zona conocida como Sierra de Banderas, en el municipio de Mapimí.

El impacto provocó que uno de los tráileres se incendiara, dejando atrapado al operador en el interior de la cabina.

Noticia relacionada: Muere Chófer Calcinado en Choque Frontal de Tráiler en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades habría invadido el carril contrario, originando la colisión. Personal de la Vicefiscalía Región Laguna acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.