Muere Motociclista tras Chocar Contra Camión en Torreón

Un motociclista murió luego de chocar contra un camión en la calzada Valle Oriente en Torreón

Muere Motociclista tras Chocar Contra Camión en TorreónFoto: N+

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Tragedia en Torreón: un motociclista fallece tras chocar contra un camión en la calzada Valle Oriente. Autoridades piden precaución y uso de casco. Conoce más detalles.

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