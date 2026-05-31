Muere Motociclista tras Chocar Contra Camión en Torreón

Un motociclista que resultó gravemente lesionado el sábado 30 de mayo tras impactarse contra un camión de pasajeros sobre la calzada Valle Oriente falleció horas más tarde en el Hospital General de Torreón, confirmaron las autoridades.

El accidente se registró alrededor de las 12:15 horas en el cruce de la calzada Valle Oriente y la avenida Chalma. De acuerdo con el reporte de los peritos, el motociclista chocó por alcance contra un camión de la ruta Valle Oriente, , cuyo conductor abandonó el lugar tras el percance.

La víctima fue identificada como Luis Ruiz, de 41 años. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el sitio y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General. Su estado de salud fue reportado como grave desde su ingreso y permaneció intubado debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Pese a los esfuerzos médicos, horas después perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras este fallecimiento, autoridades de Tránsito Municipal reiteraron el llamado a los motociclistas para utilizar casco certificado y respetar la distancia de seguridad al circular.

Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con camión de personal en Torreón

Un joven de 22 años resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente con un camión de transporte de personal sobre la calzada Manuel Gómez Morín en Torreón.

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Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento y fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde fue reportado en estado crítico.