Detienen a Policía Municipal de Piedras Negras por Presuntamente Golpear a su Pareja

Un elemento activo de la Policía Municipal fue detenido por presuntamente golpear a su pareja en Piedras Negras.

Detienen a Policía Municipal de Piedras Negras por Presuntamente Golpear a su ParejaFoto: N+

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Impactante: Detienen a policía de Piedras Negras por presunta agresión a su pareja. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía. ¿Qué decidirá el juez?

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