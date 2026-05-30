Detienen a Policía Municipal de Piedras Negras por Presuntamente Golpear a su Pareja

Un elemento activo de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido por sus propios compañeros luego de ser señalado de presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental.

Los hechos se registraron en la colonia Villarreal en Piedras Negras. Tras sufrir la presunta agresión, la mujer presentó una denuncia ante las autoridades.

Al arribar al lugar, los elementos policiacos realizaron la detención de Fernando Javier "N", quien aseguró que no había cometido ninguna agresión.

El oficial manifestó que se encontraba en su domicilio cuando su esposa llegó y lo acusó de haberla agredido físicamente.

Por su parte, la mujer interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y el Centro de Empoderamiento de la Mujer, instancias que iniciaron una carpeta de investigación.

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas determinará su situación legal.

Detienen a joven acusado de agredir a su pareja en Gómez Palacio

El pasado 4 de marzo, un hombre de 23 años fue detenido por elementos de seguridad de Gómez Palacio, luego de ser señalado por agredir a su pareja dentro de una casa ubicada en la colonia Felipe Ángeles.

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De acuerdo con el reporte, la mujer sufrió diversas agresiones y logró salir del domicilio para pedir ayuda. Tras una llamada de emergencia realizada por un familiar, los policías acudieron al lugar y aseguraron al presunto responsable, identificado como Christian “N”, quien fue puesto a disposición de la Vicefiscalía.