Balean a Mujer Mientras Recolectaba Material Reciclable en Torreón; Hay 1 Detenido
Autoridades detuvieron a un hombre por presuntamente dispararle a una mujer en Torreón.
Foto: N+
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Torreón en alerta: una mujer es herida mientras reciclaba. La policía detiene al presunto agresor. Entérate de cómo ocurrió este preocupante incidente en Lucio Blanco.
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PorRedacción N+
Un hombre fue detenido por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) luego de ser señalado como probable responsablede lesionar con arma de fuego a una mujer que recolectaba material reciclable en la coloniaLucioBlanco.
El incidente ocurrió la tarde del pasado viernes 22 de mayo cuando se recibió el reporte de una personaheridapordisparo, por lo que se activó de inmediato un operativo de atención y búsqueda en la zona.
Al llegar, los uniformados localizaron a una mujer de 36 años quien relató que, mientras juntaba desechosreciclables, un sujetó le disparó y le causó una herida en la pierna derecha.
Durante el dispositivo de seguridad, los agentes lograron ubicar al presunto agresor, identificado como Luis "N" de 37 años. Al momento de su detención se le aseguró un rifle.
El detenido fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público por el delito de lesiones y los que le resulten.
Le disparan a mujer en colonia Bugambilias de Torreón
La madrugada del 22 de mayo, una mujerresultólesionada por armadefuego en la coloniaBugambilias en la ciudad de Torreón. María Dolores de 46 años caminaba junto con su esposo por la calleCesáreoCastro y en la intersección de ManuelOviedo, un hombre la interceptó y en un presunto intento de asalto, le disparó.