Balean a Mujer Mientras Recolectaba Material Reciclable en Torreón; Hay 1 Detenido

Un hombre fue detenido por elementos del Grupo Reacción Torreón (GRT) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) luego de ser señalado como probable responsable de lesionar con arma de fuego a una mujer que recolectaba material reciclable en la colonia Lucio Blanco.

El incidente ocurrió la tarde del pasado viernes 22 de mayo cuando se recibió el reporte de una persona herida por disparo, por lo que se activó de inmediato un operativo de atención y búsqueda en la zona.

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Al llegar, los uniformados localizaron a una mujer de 36 años quien relató que, mientras juntaba desechos reciclables, un sujetó le disparó y le causó una herida en la pierna derecha.

Durante el dispositivo de seguridad, los agentes lograron ubicar al presunto agresor, identificado como Luis "N" de 37 años. Al momento de su detención se le aseguró un rifle.

El detenido fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público por el delito de lesiones y los que le resulten.

Le disparan a mujer en colonia Bugambilias de Torreón

La madrugada del 22 de mayo, una mujer resultó lesionada por arma de fuego en la colonia Bugambilias en la ciudad de Torreón. María Dolores de 46 años caminaba junto con su esposo por la calle Cesáreo Castro y en la intersección de Manuel Oviedo, un hombre la interceptó y en un presunto intento de asalto, le disparó.

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El proyectil impactó arriba de la rodilla de María Dolores, quien tuvo que ser atendida de emergencia por paramédicos y trasladada al hospital de la Cruz Roja donde se reportó como estable.

La Policía Investigadora de Delitos se encuentra en la investigación correspondiente para dar con el paradero del presunto responsable, quien huyó después de dispararle.