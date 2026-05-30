Balean a Mujer Mientras Recolectaba Material Reciclable en Torreón; Hay 1 Detenido

Autoridades detuvieron a un hombre por presuntamente dispararle a una mujer en Torreón.

Balean a Mujer Mientras Recolectaba Material Reciclable en Torreón; Hay 1 DetenidoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Torreón en alerta: una mujer es herida mientras reciclaba. La policía detiene al presunto agresor. Entérate de cómo ocurrió este preocupante incidente en Lucio Blanco.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+