Localizan a Hombre Muerto Dentro de Camioneta en Mapimí

Una hombre fue localizado sin vida durante la mañana del jueves 28 de mayo al interior de una camioneta estacionada en un rancho ubicado en el poblado Linda Vista, perteneciente al municipio de Mapimí.

El reporte se recibió a las 10:24 horas a través de la Policía Municipal de Mapimí, quien actuó como primer respondiente. Elementos de la Comandancia Zona III, se trasladaron de inmediato al sitio.

Al arribar, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre sin signos vitales en el asiento de una camioneta. La víctima fue identificada como Juan de 70 años.

El hombre de la tercera edad tenía su domicilio en la localidad Santa Librada, Mapimí y se desempañaba como velador del rancho. Compañeros de trabajo señalaron que era originario de Guanajuato.

Personal de Servicio Médico Forense informó que la inspección preliminar no se apreciaron huellas de violencia en el cuerpo.

Hombre es localizado sin vida dentro de su domicilio en Saltillo

El pasado 27 de abril, un hombre de 35 años fue encontrado sin vida al interior de su domicilio en Saltillo. Fueron sus familiares quienes realizaron el hallazgo al llegar a la vivienda y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

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Paramédicos y autoridades estatales acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia correspondiente.