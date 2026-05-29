Localizan a Hombre Muerto Dentro de Camioneta en Mapimí

Elementos de la Comandancia Zona III localizaron a un hombre muerto dentro de una camioneta en Mapimí.

Localizan a Hombre Muerto Dentro de Camioneta en MapimíFoto: N+

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Impactante hallazgo en Mapimí: un hombre de 70 años fue encontrado muerto en una camioneta. Autoridades investigan el caso. Descubre más detalles.

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