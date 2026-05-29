Esto se Sabe del Helicóptero de la SSP que Aterrizó en una Colonia de Piedras Negras

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública aterrizó en unos campos de la colonia Ugarte en Piedras Negras

Esto se Sabe del Helicóptero de la SSP que Aterrizó en una Colonia de Piedras NegrasFoto Ilustrativa: Gobierno Coahuila

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Un helicóptero de la SSP aterrizó en la colonia Ugarte, Piedras Negras, causando gran expectación. ¿Qué motivó esta movilización aérea? Descubre más.

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