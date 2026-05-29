Esto se Sabe del Helicóptero de la SSP que Aterrizó en una Colonia de Piedras Negras

Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aterrizó la tarde de este jueves 28 de mayo en unos campos deportivos ubicados en la colonia Ugarte en Piedras Negras, causando expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.

La presencia de la aeronave llamó la atención de decenas de personas quienes se acercaron para observar las maniobras de aterrizaje y despegue, mientras otros captaron imágenes y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el motivo de la movilización aérea en esta zona de la ciudad.

Elementos de corporaciones de seguridad permanecieron en el lugar realizando labores de vigilancia para evitar incidentes durante las operaciones.

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Avioneta se Estrella en Nave Industrial de Ramos Arizpe

El pasado 17 de enero, dos personas resultaron lesionadas luego de que una avioneta se desplomara y cayera al interior de una empresa ubicada en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente ocurrió poco después de que la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo.

Los tripulantes, un hombre de 66 años y una mujer de 58, fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspodientes.