Seguridad

Entre Coches de Lujo, Detienen a Presunto Operador Financiero de Grupo Delictivo en Yucatán

Junto con la detención de Justo Aurelio "N", se aseguraron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos.

Detienen a presunto operador financiero de grupo delictivo en Yucatán.Foto: Gabinete de Seguridad

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