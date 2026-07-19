Entre Coches de Lujo, Detienen a Presunto Operador Financiero de Grupo Delictivo en Yucatán

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ejecutaron cuatro órdenes de cateo en distintos puntos de Mérida, Yucatán, donde fue detenido Justo Aurelio "N", identificado como presunto operador financiero de un grupo delictivo con presencia en diferentes regiones del país.

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad federal informó este domingo que, como resultado de las investigaciones, las instituciones participantes identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas, por lo que obtuvieron las órdenes judiciales correspondientes para intervenir cuatro domicilios ubicados en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

Justo "N", uno de los principales presuntos operadores financieros del grupo delictivo

Durante la ejecución simultánea de las órdenes de cateo fue detenido Justo "N", quien, de acuerdo con las líneas de investigación, es identificado como uno de los principales presuntos operadores financieros y articuladores de esquemas de lavado de dinero para dicho grupo delictivo.

Asimismo, durante los cateos realizados en los cuatro inmuebles, las autoridades federales aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación.