Dos Detenidos tras Operativo de Cateo en Veracruz; Uno es Menor de Edad

Durante el pasado sábado 18 julio, se dio a conocer una realización un operativo de cateo encabezado por elementos de la Policía Ministerial de Investigación, el cual culminó con la detención de dos personas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la diligencia fueron asegurados los presuntos implicados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Córdoba, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades informaron que ambos son investigados por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, mientras que uno de los detenidos también es señalado por la probable portación de arma de fuego.

Al concluir el operativo, los detenidos fueron trasladados ante la autoridad ministerial, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica conforme a derecho.

Vecinos se enfrentan a autoridades por cateo en Boca del Río

Vecinos de la colonia Adalberto Tejeda, en el municipio de boca del río, encararon a elementos de seguridad tras la realización de tres cateos sobre la calle artículo 27.

La propietaria de una de las viviendas cateadas, la Sra. Tronco, asegura que no le fue informado el motivo, ni mostrado algún sustento legal para ingresar a su propiedad.

“Soy propietaria del domicilio en el cual allanaron totalmente de manera ilegal sin mostrarme una orden. yo acudo, no me dejan pasar, me tienen una hora allá, me retiene la guardia nacional, jaloneo y lo que ustedes quieran, hasta que paramos a las camionetas de los judiciales es que me muestran una supuesta orden judicial, misma que no trae ningún sello ni te muestran la firma, tiene un supuesto folio.”

En las otras dos viviendas cateadas también se reclamó por la misma razón. Este hecho se suma a otros operativos que tras su realización, solo deja molestia y duda en los vecinos y los propietarios de inmuebles donde el cateo no arroja ningún resultado aparente.