Seguridad

Dos Detenidos tras Operativo de Cateo en Veracruz; Uno es Menor de Edad

La Policía Ministerial realizó un cateo en Córdoba que culminó con la detención de dos personas, entre ellas un menor, por su presunta relación con delitos contra la salud.

Detienen en cateo a dos personas en Córdoba, Veracruz.Detienen en cateo a dos personas en Córdoba, Veracruz. Foto: N+

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Cateo en Córdoba deja dos detenidos, uno menor, por delitos contra la salud. Fiscalía investiga. ¿Qué pasó durante el operativo?

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