Accidentes

Motociclista Lesionado al Chocar contra Auto en la Colonia Centro Córdoba Veracruz

Un motociclista resulto con severas lesionas luego de impactarse contra un automóvil cuando circulaban por la zona de colonia centro de Córdoba. Se reportan daños materiales.

Motociclista lesionado al estrellarse contra un automóvil en CórdobaMotociclista lesionado al estrellarse contra un automóvil en Córdoba. Foto: Miguel Montes de Oca

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Motociclista choca en Córdoba: impactante accidente deja lesionado y daños materiales. ¿Qué sucedió en el cruce de la avenida 2 y calle 13? Descúbrelo aquí.

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Impactante Choque en Córdoba: Motociclista Lesionado en el Centro