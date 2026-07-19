Motociclista Lesionado al Chocar contra Auto en la Colonia Centro Córdoba Veracruz

Durante la tarde del sábado 18 de julio un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente con un vehículo particular en el cruce de la avenida 2 y calle 13, en la colonia Centro de Córdoba.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió presuntamente debido a que el conductor de la motocicleta no realizó el alto correspondiente, lo que provocó el choque con el automóvil.

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Se dio a conocer que tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre el pavimento, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado y posteriormente valorar si era necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales presentaron daños materiales.

Motociclista es detenido por provocar un choque en Orizaba

Durante la noche del sábado 18 de julio, un motociclista fue detenido por elementos de la Policía Local de Orizaba, luego de verse involucrado en un choque. Los hechos ocurrieron en el cruce de Poniente 9 y Sur 10, donde impactó una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta presuntamente circulaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas cuando ocurrió el percance. Tras el impacto, al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron atención prehospitalaria y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

Posteriormente, elementos de la Policía Vial y de la Policía Local procedieron a detener al motociclista, quien fue trasladado a las instalaciones de la corporación para el deslinde de responsabilidades; en tanto, la motocicleta fue asegurada y enviada al corralón.

Motociclista lesionado por intentar evadir operativo de tránsito

Sin embargo minutos después del accidente, otros motociclistas presuntamente intentaron evadir un operativo de las autoridades viales. Uno de ellos ingresó a un andador sin salida ubicado en la calle Sur 10, donde durante su intento de fuga ocasionó daños a varios vehículos que se encontraban estacionados.

Aunque inicialmente logró escapar, posteriormente fue localizado y asegurado por elementos de la Policía Local y Policía Vial. Las autoridades también retuvieron a otros conductores de motocicletas, quienes fueron infraccionados por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, mientras continúan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.