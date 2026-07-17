Esta es la Playa de Veracruz que Tiene Prohibido el Ingreso a Turistas; ¿Por qué?

En Veracruz, hay una playa en donde está prohibido el ingreso los bañistas, se trata de la zona de playa que se ubica en el asta bandera del bulevar de Veracruz, y que es conocida también con el nombre de Plaza de la Soberanía en el bulevar Manuel Ávila Camacho.

A pesar de que en este lugar hay un acceso para que los visitantes y turistas puedan bajar a la zona de playa. en este punto hay señalamientos que indican que no se recomienda ingresar al agua.

De acuerdo con lo informado por las autoridades Protección Civil, esta playa se encuentra prohibida y no de es considerada de uso recreativo. porque presenta zonas de corriente de retorno, además que se encuentra en está en una zona de escolleras y de muy alta presencia de piedras.

¿Cuántas y cuáles son las playas de uso recreativo en Veracruz?

La ciudad y puerto de Veracruz, en su extensión de costa cuenta con 4 playas consideradas de uso recreativo, a las que pueden acudir los bañistas y el ingreso está permitido respetando las indicaciones preventivas de acuerdo a las condiciones meteorológicas que prevalezcan en la zona conurbada, se trata de:

Playa José Martí

Playa Villa del Mar

Playón de Hornos

Playa Regatas

Al acudir a los destinos de playas comprendidos en la ciudad de Veracruz, se exhorta a respetar los señalamientos que indican si es o no seguro ingresar a las zona de playas.

En estas se encuentran instalados señalamientos que orientan sobre la seguridad de las mismas. Por ejemplo, si se encuentra una bandera amarilla, significa que se puede ingresar a la playa pero extremando las precauciones requeridas.

Sin embargo, en caso de encontrarse con una bandera roja lo recomendable es no ingresar porque esta es la señal de que si se toma la decisión de ingresar al mar representa riesgo alto para los visitantes.

Es importante destacar que los horarios de presencia de vigilancia de salvavidas es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Sin importar a cual playa acuda siempre revise el alertamiento con los colores de la bandera, y se atiendan todas las indicaciones otorgadas del personal del auxilio.