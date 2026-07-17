Sociedad

Esta es la Playa de Veracruz que Tiene Prohibido el Ingreso a Turistas; ¿Por qué?

En la zona de playa de Veracruz existe una playa la cual mantiene prohibido el acceso a los bañistas, y que es considerada de alto peligro. Conoce aquí los motivos.

Conoce la playa prohibida para los bañistas en VeracruzConoce la playa prohibida para los bañistas en Veracruz. Foto: N+

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¿Sabías que hay una playa en Veracruz donde está prohibido el acceso a turistas? Descubre por qué esta zona es considerada de alto peligro y qué playas sí son seguras.

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