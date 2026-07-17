Seguridad

Asalto en Restaurante en Veracruz: Ladrones Despojan a Comensales de Pertenencias y Camioneta

En Coatzacoalcos, se registró un robo en un restaurante ubicado en la colonia María de la Piedad. Se llevaron dinero en efectivo, pertenencias de los comensales y una camioneta.

Comensales fueron víctimas de un asalto al interior de un restaurante en Coatzacoalcos. Foto: Cristina Juárez del SueComensales fueron víctimas de un asalto al interior de un restaurante en Coatzacoalcos. Foto: Cristina Juárez del Sue

Destacado

Asalto en restaurante de Coatzacoalcos: 53 mil pesos, pertenencias y una camioneta robados. La camioneta fue hallada, pero los ladrones siguen libres. ¿Qué sigue?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+