Asalto en Restaurante en Veracruz: Ladrones Despojan a Comensales de Pertenencias y Camioneta

Se registró un asalto en un restaurante ubicado en la colonia María de la Piedad, de donde se llevaron 53 mil pesos en efectivo, pertenencias de los clientes y una camioneta, durante la tarde del jueves 17 de julio, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sector Restaurantero de Coatzacoalcos Pide Mayor Seguridad tras Actos de Violencia

Presuntamente, un grupo de hombres armados llegaron al local ubicado sobre la calle Pedro Moreno, entre Mariano Abasolo y Zamora, para irrumpir en el establecimiento y, bajo amenazas con armas de fuego, sometieron a propietarios, empleados y comensales.

Para facilitar la huida, los asaltantes despojaron a uno de los clientes de una camioneta en la que escaparon del lugar. Minutos después, la camioneta fue localizada abandonada sobre la calle Prolongación Benito Juárez, entre Independencia y Melchor Ocampo.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizan las investigaciones para tratar de identificar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas.

Sector restaurantero de Coatzacoalcos pide un refuerzo de operativo de seguridad

La asociación gastronómica de Coatzacoalcos, lamentó los hechos ocurridos afuera de un bar en la zona centro de la ciudad, detallaron que no se trató de un tema que tenga que ver con extorsión ni asalto. Manuel Enrique Olvera Gómez, Presidente Asociación Gastronómica de Coatzacoalcos habló al respecto.

"Las primeras investigaciones, las primeras no fue un tema de extorsión, no fue un tema de asalto, no fue un tema de robo. Fue otro tema de ya te envalentonas y piezas con el alcohol en las nubes y pues desgraciadamente hizo, se hizo un escándalo. Yo le llamo un show porque realmente no hubo lo que se manejaba inicialmente, que había habido una persona un deceso, no lo hubo, no hubo sangre, no hubo si nos hubo disparos al aire"

Pidieron a las autoridades policíacas reforzar los filtros de seguridad en otros accesos de la ciudad y no concentrarse únicamente en el malecón costero, con el propósito de ampliar las acciones preventivas. Dijeron que estas acciones afectan la imagen de los negocios y generan una percepción negativa sobre la seguridad en Coatzacoalcos.