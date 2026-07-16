Detienen a Presunto Extorsionador en Coatzacoalcos; Fue Atrapado con Dinero en Efectivo

Gabriel “N”, fue detenido tras una denuncia de extorsión en un negocio de una colonia de Coatzacoalcos

Fue detenido por el delito de extorsión en Coatzacoalcos. Foto: Policía Municipal de CoatzacoalcosFue detenido por el delito de extorsión en Coatzacoalcos. Foto: Policía Municipal de Coatzacoalcos

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Operativo en Coatzacoalcos: Detienen a presunto extorsionador con dinero en mano. Descubre cómo la policía logró esta captura.

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