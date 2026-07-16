Detienen a Presunto Extorsionador en Coatzacoalcos; Fue Atrapado con Dinero en Efectivo

Luego de un operativo policíaco, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal por su probable participación en el delito de extorsión agravada, luego de un reporte atendido en un establecimiento comercial de la colonia Héroes de Nacozari, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Fernando 'N' en Ciudad Juárez por Presunto Peculado en Veracruz

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se realizó después de que el Centro de Control y Comando recibiera una denuncia sobre una presunta extorsión en un negocio de ese sector. La víctima identificó al presunto responsable, quien aún se encontraba en las inmediaciones del establecimiento.

Los elementos municipales realizaron la intervención y durante una inspección preventiva, localizaron entre las pertenencias del señalado una cantidad de dinero en efectivo que presuntamente correspondía al monto entregado por la víctima.

El detenido fue identificado como Gabriel “N”, de 37 años de edad, y fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión instancia que determinará su situación jurídica.

Dan prisión preventiva a presunto responsable de lesiones dolosas en Tantoyuca

En las últimas horas, elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía especializada en asuntos indígenas y derechos humanos, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Elías "N, señalado como presunto responsable del delito de lesiones dolosas calificadas.

De acuerdo con autoridades, se informó que la persona detenida fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional que corresponde y en audiencia inicial, donde se determinó la detención, mientras que la Fiscalía formuló la imputación correspondiente.

Según los datos obtenidos, los hechos por los que se investiga al responsable, ocurrieron el pasado 10 de julio de este 2026, en la localidad La Lima, perteneciente al municipio de Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz, en donde el ahora imputado presuntamente agredió a la víctima con un arma blanca, ocasionándole diversas lesiones en el cuerpo.