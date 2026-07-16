Queda en Libertad el Chofer que Trasladó a los 3 Jóvenes Desaparecidos en Lomas del Paraíso

El chofer que trasladó a los tres menores que habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, tras haberse graduado de la secundaria, fue puesto en libertad.

Se trata de Héctor ‘N’, de 29 años, quien habría pasado por los jóvenes y se los habría llevado en un vehículo el 30 de junio, y quien quedó en libertad después de que un juez decretó como ilegal su captura.

Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones, ya que el sujeto probablemente estaría relacionado a otros casos de traslado de jóvenes para el reclutamiento.

También se está investigando si este caso y el de los otros tres jóvenes que habían desaparecido en Puerto Vallarta, estarían relacionados a otras carpetas de investigación.

¿Qué se sabe de la desaparición de los jóvenes?

Los tres jóvenes de Guadalajara desaparecieron horas después de haber terminado su graduación de la secundaria. De acuerdo con sus familiares, los adolescentes habían sido vistos por última vez cuando iban con dirección al Parque de los Cocos, donde un vehículo pasó por ellos y se los llevó a trabajar a la sierra.

Días después se dio a conocer que los jóvenes habrían sido contratados para sembrar marihuana, con una paga de mil pesos diarios, sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

Los adolescentes regresaron con sus familias el 9 de julio, las autoridades informaron que se encontraban en buen estado de salud.