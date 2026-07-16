Queda en Libertad el Chofer que Trasladó a los 3 Jóvenes Desaparecidos en Lomas del Paraíso

En libertad quedó el chofer que trasladó a los tres jóvenes que habían desaparecido en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara

Lomas del ParaísoQuedó en libertad el chofer que trasladó a los jóvenes desaparecidos en Guadalajara. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Héctor 'N', chofer vinculado a la desaparición de jóvenes en Guadalajara, es liberado. Las autoridades siguen investigando posibles conexiones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+