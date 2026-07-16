¿Foto de Lamine Yamal de Bebé con Messi es Real o Meme? Historia de la Imagen Histórica

Esta es la historia de la foto viral de Leo Messi con Lamine Yamal de bebé; ambas estrellas se enfrentarán en la final del Mundial 2026

Histórica foto de Leo Messi bañando a Lamine YamalHistórica foto de Leo Messi bañando a Lamine Yamal para una campaña de UNICEF en 2007. Foto: AP

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Una foto de 2007 une a Messi y Lamine Yamal en una historia increíble. Ahora, casi dos décadas después, se verán las caras en el Mundial. ¿Quieres saber más?

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