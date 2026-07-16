¿Cuándo y A Qué Hora Es el Partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, Francia vs Inglaterra?

Los perdedores de las Semifinales tendrán la oportunidad de conseguir un premio de consolación y para que nadie se pierda el encuentro Francia vs Inglaterra, acá te decimos cuándo es el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 y el horario del juego.

Se definió la Final del Mundial en la cual se enfrentarán España vs Argentina, quienes derrotaron a Les Blues y a Los Tres Leones, respectivamente, y para que te vayas preparando, en notas previas ya te dijimos la fecha y horario del partido por la Copa y dónde se jugará el duelo estelar.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs Inglaterra?

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se jugará el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas, es decir a las 3 de la tarde del centro de México, y se disputará en el Estadio de Miami, en Florida, Estados Unidos.

La selección de Francia se quedó a un paso de la Final, luego de caer 0-2 en la Semifinal contra España, quien le dio su primera derrota en el torneo, mientras que Inglaterra perdió 1-2 en los últimos minutos del juego ante Argentina.

¿Dónde ver el Francia vs Inglaterra en vivo?

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 tendrá transmisión online en vivo, a través de la app de ViX, por lo que se podrá ver en cualquier dispositivo con conexión a internet, como celulares, computadoras y Smart TV.

Para ver el Francia vs Inglaterra, es necesario contar con el Pase Mundial de ViX, y si cuentas con esta suscripción, aquí te dejamos el link para que no pierdas tiempo buscando: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608361

El partido por el tercer lugar del Mundial también podrás seguirlo minuto a minuto en el Liveblog de N+, en el cual te traemos las mejores jugadas y todos los goles del Francia vs Inglaterra online en vivo, además de que puedes consultar el resultado, resumen y marcador en cualquier momento.

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