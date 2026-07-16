¿Cuándo y A Qué Hora Es el Partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, Francia vs Inglaterra?

Para que no te pierdas el Francia vs Inglaterra, consulta la fecha, horario y dónde ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Conoce Cuándo y A Qué Hora Es el Partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026Francia e Inglaterra buscan el premio de consolación del Mundial 2026. Fotos: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+