¿FIFA Sanciona a Argentina? Este Castigo Aplica por Manta de Islas Malvinas, Según Reglamento

Aquí te ponemos en contexto sobre lo que pasó en el partido Argentina vs Inglaterra y la polémica que se generó relacionada con las Islas Malvinas

Manta de Argentina por Islas Malvinas en partido vs InglaterraManta de Argentina por Islas Malvinas en partido vs Inglaterra. Foto: Reuters

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