¿FIFA Sanciona a Argentina? Este Castigo Aplica por Manta de Islas Malvinas, Según Reglamento

Argentina derrotó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, por lo que el equipo albiceleste pasó a la gran final del Mundial 2026; sin embargo, durante los festejos por el triunfo, jugadores argentinos sacaron una manta con un mensaje por las Islas Malvina que generó una ola de reacciones; aquí te decimos si la acción de los futbolistas podría ser sancionada por la FIFA, según el reglamento de la organización.

¿Qué pasó en el partido Argentina vs Inglaterra?

La selección de Argentina eliminó de la final del Mundial 2026 a Inglaterra, con un marcador 2-1, con goles de los argentinos Enzo Fernández y Lautaro Martínez, contra una anotación del inglés Anthony Gordon, en el estadio sede Atlanta, en Estados Unidos.

Sorprendentemente, Argentina remontó el marcador en los últimos minutos del partido y con su triunfo, pasaron nuevamente a la final, encuentro en el que disputarán la Copa del Mundo vs España.

El estadio entero estalló de júbilo por el triunfo de la selección encabezada por Leo Messi, momento que encendió la polémica por la manta que sacaron los jugadores Lisandro Martinez y Giovani Lo Celso con un mensaje que decía: “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”.

¿Qué significa el mensaje que lanzó Argentina?

Resulta que el partido Argentina vs Inglaterra no solamente se trató de un partido de futbol, ambos países han mantenido rivalidad deportiva y política a lo largo de su historia.

En 1892, Argentina e Inglaterra protagonizaron una guerra en la que se disputaron las Islas Malvinas (Falkland Islands, en inglés), ubicadas en el Archipiélago del Atlántico sur, cerca de territorio argentino.

La guerra la ganó Inglaterra, por lo que obtuvo el control de las Islas Malvinas, tema que hasta la fecha sigue generando reacciones a favor y en contra del caso.

Por estas acciones, el Gobierno británico señaló que espera que la FIFA abra una investigación por la manifestación de los futbolistas argentinos.

En entrevista para la BBC, Peter Kyle, ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del futbol”.

Kyle agregó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del futbol”.

En tanto, Lautaro Martínez, autor del segundo gol contra Inglaterra, declaró que, aunque la guerra de Malvinas "es algo que pasó hace muchísimos años", éste no era "un partido más”; era “especial”.

"Más allá de todo, nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", subrayó.

Este jueves, el primer ministro británico, Keir Starmer, se manifestó por la polémica en el partido vs Argentina y afirmó: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”.

Starmer apuntó que “nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas", que están bajo soberanía británica desde 1833.

Mientras que el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado del partido con las Islas Malvinas, que siguen siendo objeto de disputa entre los dos países.

¿La manifestación de los argentinos podría ser sancionada por la FIFA?

Ahora bien, el Reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 prohibe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y su término, como el caso del partido Argentina vs Inglaterra.

El Artículo 34, en el punto 4.3 del Protocolo de partidos señala que “tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido”.

El Reglamento también indica que “tendrán prohibido mostrar mensajes comerciales o eslóganes en cualquier idioma o forma durante su participación en actividades oficiales organizadas por la FIFA (incluidos los partidos y entrenamientos oficiales, así como las ruedas de prensa oficiales y las actividades en la zona mixta)”.

El documento agrega que cada federación participante será responsable de la conducta de los miembros de su delegación y que en el Mundial la Comisión Disciplinaria de la FIFA mantiene su competencia para procesar de oficio las infracciones disciplinarias, tal y como establece el Código Disciplinario de la FIFA, que incluye entre las infracciones de las reglas del juego la conducta ofensiva y dentro de esta identifica "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

El Artículo 17 del Código Disciplinario contempla que se podrán imponer medidas disciplinarias si uno o varios seguidores de una federación miembro adoptan conductas inadecuadas y entre ellas alude al "empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

El capítulo sobre Infracciones, el Código Disciplinario de la FIFA menciona que los jugadores y los oficiales podrían ser suspendidos o multados en caso de que se incite públicamente al odio o a la violencia “con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el futbol durante al menos seis meses, y con una multa de 5000 USD como mínimo”.

En casos graves, especialmente si la infracción se comete a través de redes sociales o medios de comunicación de masas, como prensa, radio o televisión, o durante el día del partido en el estadio o sus inmediaciones, la “multa será como mínimo de 20 000 USD”.

RMT