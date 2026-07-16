Reino Unido Insta a la FIFA a Investigar a Argentina por Mensaje sobre Las Malvinas

Algunos jugadores de La Albiceleste cargaron mantas con el polémico mensaje tras vencer 2-1 a Inglaterra, en la semifinal de la Copa del Mundo

Veteranos argentinos de la Guerra de las Malvinas celebran la victoria de 'La Albiceleste' sobre InglaterraVeteranos argentinos de la Guerra de las Malvinas celebran la victoria de 'La Albiceleste' sobre Inglaterra. Foto: Reuters

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Polémica en el fútbol: jugadores argentinos exhiben mensaje sobre las Malvinas tras vencer a Inglaterra. Reino Unido insta a la FIFA a investigar. ¿Qué sigue?

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