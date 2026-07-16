Reino Unido Insta a la FIFA a Investigar a Argentina por Mensaje sobre Las Malvinas

El gobierno británico espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la Selección Argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas.

Luego de la victoria de La Albiceleste 2-1 ante Inglaterra, en la ronda de semifinales, algunos jugadores del combinado sudamericano cargaron unas mantas con el lema "Las Malvinas son argentinas".

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del futbol".

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del futbol".

Las Malvinas conforman un archipiélago en el Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

¿Qué pasará con la Selección Argentina?

La FIFA podría abrir un procedimiento para sancionar a los jugadores argentinos y a su federación porque el código disciplinario prohíbe cualquier "mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo" incluidos aquellos de "naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva".

Las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre los 5 mil y los 20 mil dólares.

Un caso disciplinario de la FIFA bajo el liderazgo anterior sancionó a un jugador de Corea del Sur con dos partidos de clasificación para el Mundial de 2014 porque mostró una pancarta similar sobre una reclamación territorial contra Japón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

ICM