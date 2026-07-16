¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy 16 de Julio 2026 por Habitantes de Acapulco?

Autoridades federales estiman un aumento en la llegada de turistas al puerto guerrerense, respecto a 2025, debido a la temporada vacacional de verano

Autopista del SolEl viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo. Foto: Cuartoscuro.

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¿Viajas a Acapulco por la Autopista del Sol? Hoy, 16 de julio te decimos sobre posibles afectaciones. Prepárate para un verano con 20% más turistas en el puerto.

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