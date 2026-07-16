¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy 16 de Julio 2026 por Habitantes de Acapulco?

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía crucial.

El regreso a clases está programado para el lunes 31 de agosto de 2026, según el nuevo calendario de la SEP para el próximo ciclo escolar 2026-2027, por lo que los alumnos, profesores y padres de familia, tendrán 47 días para elegir dónde y cómo disfrutar el asueto.

Uno de los puntos más recurrentes en la temporada es el puerto guerrerense, donde este año, las autoridades federales estiman el crecimiento en la llegada de turistas con datos de ocupación hotelera.

Se prevé que Acapulco registre una variación positiva del 20% en este rubro, respecto al mismo periodo del año pasado.

¿Hay bloqueos en la Autopista del Sol?

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos. Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

La cuestión es que la circulación puede complicarse por diversos factores a lo largo del trayecto. Ayer, por ejemplo, se reportó la presencia de manifestantes en la comunidad Dos Arroyos a las 8:59 horas.

Luego de varias horas, una comisión vecinal aceptó una mesa de diálogo y se retiró el cierre, pero se generaron filas kilométicas de autos. Previamente, hubo un accidente en el km 250+500, de la carretera Chilpancingo-Acapulco.

A continuación, te contamos las afectaciones que se reporten:

Hasta las 5:00 horas de este jueves, la Autopista del Sol no registró ninguna afectación.

23:25 horas del 15 de julio. Restablecimiento de circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.