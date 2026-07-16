¿Qué Significan las Malvinas para Argentina? Denuncian Buque Inglés en las Islas tras Partido Horas después del partido entre Argentina e Inglaterra, el gobierno de Milei emitió un comunicado donde denunció la presencia de un buque británico en la cercanía de las Islas Malvinas Argentina reclama las Islas Malvinas tras partido. Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Argentina protesta por maniobras ilegales de un buque británico en las Malvinas, destacando la violación de la Declaración Conjunta de 1993. ¿Qué significan las islas para los argentinos? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 15 jul 2026 | 20:07 CST Actualizado hace 2 horas

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Argentina emitió un comunicado donde denunció la presencia de un buque de la Armada británica en las Islas Malvinas. El país sudamericano reiteró que aún reclama la soberanía sobre el archipiélago en posesión inglesa y que llevó a ambos países a la guerra en 1982. La nota de la cancillería fue emitida poco después del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.

Argentina sostiene que las islas pertenecen al país y que Reino Unido incumplió la Declaración Conjunta de 1993 sobre el archipiélago.

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Argentina protesta por buque británico en las Malvinas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina emitió un comunicado donde denunció la presencia de un buque británico en las Islas Malvinas. Según se lee en la protesta del gobierno de Javier Milei, el HMS Medway habría realizado maniobras ilegales en las aguas territoriales de Argentina.

Esta acción, según el gobierno argentino, violaría lo acordado en la Declaración Conjunta de 1993. En el acuerdo firmado por los gobiernos de John Mayor y de Carlos Menem, ambas naciones se comprometieron a permitir la pesca, sin comprometer sus reclamos sobre los territorios de Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Al respecto, Buenos Aires señaló que se trataba de movimientos “inconsultos e ilegales”, que contravienen la confianza que deberían tener ambos países en temas de seguridad:

“El gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Islas Malvinas: La Eterna Disputa Argentina vs Reino Unido por el Archipiélago

Al final del documento se lee:

“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son argentinas”.

¿Qué representan las Malvinas para los argentinos?

Esta nota de protesta se emitió apenas unas horas después del partido entre Argentina e Inglaterra. El equipo liderado por Lionel Messi dio una voltereta hacia el final del segundo tiempo que les permitió ganar 2-1.

El partido fue vivido por la afición como un déjà vu del encuentro de semifinales que enfrentó a la Argentina de Maradona contra los ingleses en el Estadio Azteca. En aquel partido, Maradona burló a toda la defensa inglesa para anotar el llamado “Gol del Siglo” y anotó otro gol con “la mano de Dios”.

Aquel partido fue una revancha simbólica por las heridas aún frescas que dejó la guerra de 1982. La dictadura militar que gobernaba el país sudamericano optó por enviar tropas a las Islas Malvinas.

El gobierno de Margaret Tatcher respondió a la incursión militar y el conflicto armado se prolongó por 74 días. La guerra dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos. Del lado británico murieron 255 elementos. Además, hubo tres víctimas civiles.