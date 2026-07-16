¿Qué Significan las Malvinas para Argentina? Denuncian Buque Inglés en las Islas tras Partido

Horas después del partido entre Argentina e Inglaterra, el gobierno de Milei emitió un comunicado donde denunció la presencia de un buque británico en la cercanía de las Islas Malvinas

Aficionados de ArgentinaArgentina reclama las Islas Malvinas tras partido. Foto: Reuters

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Argentina protesta por maniobras ilegales de un buque británico en las Malvinas, destacando la violación de la Declaración Conjunta de 1993. ¿Qué significan las islas para los argentinos?

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