De Salvar Vidas a Enfrentar Alzheimer: El Diagnóstico del Piloto del Milagro en el Hudson

La noticia fue dada a conocer por el propio expiloto, quien aseguró que comparte públicamente su diagnóstico para generar conciencia

El piloto estadounidense Chesley Sullenberger. Foto: APEl piloto estadounidense Chesley Sullenberger. Foto: AP

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