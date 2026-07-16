Aviso por 3 Días con Lluvias Muy Fuertes, Actividad Eléctrica y Granizo: Estados Afectados

¡Protégete! Los próximos tres días, varios estados de la República Mexicana serán azotados por lluvias muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aquí te presentamos la lista de las entidades que serán afectadas por dichas condiciones meteorológicas, y también te compartimos los consejos de expertos para evitar las afectaciones por las precipitaciones. ¡Toma nota!

¿Por qué hay tanta lluvia en el país?

Las lluvias del viernes, sábado y domingo serán ocasionadas por la presencia de varios fenómenos meteorológicos en el país, entre ellos:

El monzón mexicano.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

Divergencia en altura.

Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del territorio nacional.

Esos sistemas “mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país”, advirtió el SMN en su pronóstico extendido.

Posible ciclón en el Pacífico

Adicionalmente, el organismo dio a conocer que mañana viernes 17 de julio de 2026, la onda tropical número 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima.

Dicho fenómeno podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del sábado. De hacerlo, se formará la tormenta Fausto.

Cabe señalar que actualmente en este litoral se encuentra el ciclón tropical Elida.

Lluvias, granizo y actividad eléctrica

A continuación, te presentamos la lista de estados que serán afectados por las lluvias mañana y el fin de semana.

Según el SMN, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Viernes 17 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (norte y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sábado 18 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Durango (noroeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este) y Chihuahua (noreste, oeste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste), Guerrero (costa y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California y Baja California Sur.

Domingo 19 de julio:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Guanajuato, Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste) y Guerrero (costa).

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB