Aviso por 3 Días con Lluvias Muy Fuertes, Actividad Eléctrica y Granizo: Estados Afectados

Varios fenómenos meteorológicos, entre ellos el monzón mexicano, ocasionarán lluvias muy fuertes en el país; aquí te informamos cuáles serán las zonas afectadas

Lluvia intensa en la Ciudad de México (CDMX) en agosto 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia intensa en la Ciudad de México (CDMX) en agosto 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para un fin de semana lluvioso en México. Fenómenos meteorológicos intensos traerán lluvias y granizo. Descubre qué estados serán impactados y toma precauciones.

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