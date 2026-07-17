Homicidios

Hombre es Encontrado Desnudo y Sin Vida Sobre Banqueta de Colonia de Boca del Río

Un hombre fue encontrado sin vida en la colonia Carranza, en Boca del Río. Era conocido por los vecinos como "Snoopy".

Un hombre al que vecinos llamaban "Snoopy" fue encontrado muerto y sin ropa, en la vía pública. Foto: Manuel MonroyUn hombre al que vecinos llamaban "Snoopy" fue encontrado muerto y sin ropa, en la vía pública. Foto: Manuel Monroy

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Héctor, apodado 'Snoopy', fue hallado muerto y desnudo en la colonia Carranza, Boca del Río. Vecinos lamentan su pérdida mientras se investigan las causas del deceso.

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