Hombre es Encontrado Desnudo y Sin Vida Sobre Banqueta de Colonia de Boca del Río

Desnudo y sin vida fue hallado Héctor, un hombre entre los 55 y 60 años en la colonia Carranza del municipio de Boca del Río durante la noche del jueves 16 de julio y parte de la madrugada de este viernes.

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En la calle Sol Veracruzano con Excélsior de dicha zona habitacional se dio el hecho, punto en donde los vecinos que en esos momentos pasaban por el lugar, descubrieron al hombre. El occiso era conocido como “Snoopy” en la colonia, por lo que causó sorpresa y lamento por los habitantes al reconocer que era una persona tranquila.

El hombre fue encontrado sin ropa y boca abajo sobre la banqueta, por lo que de inmediato alertaron sobre la víctima al número de emergencias 911. Al llegar paramédicos solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos policiacos acordonaron el área y tomaron conocimiento del acontecimiento. Más tarde, periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, no se ha informado la causa exacta de su muerte, situación que se mantiene en investigación.

Muere hombre por al caer registro sin tapa

Un adulto mayor, perdió la vida luego de caer en un registro abierto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando transitaba en su bicicleta por la banqueta de la avenida Eje Poniente 1 en el Fraccionamiento Palma Real, ubicado al poniente de la ciudad de Veracruz.

El hecho ocurrió durante la noche del pasado miércoles 15 de julio, cuando la maleza crecida le impidió al adulto mayor, ver el registro que se encontraba abierto sin la tapa, causando su caída y fallecimiento en la zona.