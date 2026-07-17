Asesinato de Josué Martínez Será Investigado con Enfoque de Protección a Periodistas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla inicio las investigaciones para esclarecer el homicidio del reportero y docente Josué Martínez Contreras enfocado bajo el protocolo de protección a periodistas y personas comunicadoras, además, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura.

El asesinato del Licenciado Josué Martínez Contreras ha causado indignación en San Martín Texmelucan, Puebla; Familias, amigos y compañeros piden justicia por su muerte luego de ser víctima de un ataque armado tras haber recibido amenazas.

La mañana de este 16 de julio, el activista Josué Martínez fue ultimado a balazos frente a su familia, mientras que los agresores lograron huir a bordo de una motocicleta. Al lugar arribó el cuerpo de emergencias pero solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Director de Noticias y Activista en San Martín Texmelucan, Puebla

Al respecto, el Gobierno de Puebla condenó los hechos y pidió a las autoridades competentes realizar las indagatorias para dar con los responsables de este homicidio; De igual forma, refrendó su compromiso con el respeto a la libertad de expresión, a la información y a la verdad.

Periodista Josué Martínez Contreras había denunciado amenazas previo a su muerte

Cabe destacar que en un video difundido en redes sociales, el Director de Noticias San Martín Texmelucan, Josué Martínez Contreras, había denunciado haber sido víctima de amenazas: “Me quieren quitar”, refirió.

De acuerdo al periodista, el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, le había llamado para intimidarlo.

Fiscalía de Puebla investiga asesinato del periodista Josué Martínez Contreras

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación fueron los encargados de realizar el levantamiento de indicios y las diligencias ministeriales, periciales y de investigación necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a la persona o personas responsables.

De acuerdo a la institución, las indagatorias se desarrollarán con enfoque reforzado de protección a periodistas y personas comunicadoras, por lo que se agotarán todas las líneas de investigación, incluida aquella que permita determinar si la agresión pudiera estar relacionada con el ejercicio de la actividad periodística de la víctima, sin prejuzgar sobre el móvil de los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que inició las investigaciones para esclarecer el homicidio del periodista y docente Josué Martínez N., ocurrido la mañana de este 16 de julio en San Martín Texmelucan.



El caso será investigado con enfoque reforzado de protección… pic.twitter.com/5ORCripK4r — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 17, 2026

Además, la mañana de este viernes 17 de julio, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el caso ya fue abordado en el Gabinete de Seguridad Federal y exhortó a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes sobre el asesinato del reportero Josué Martínez en San Martín Texmelucan, Puebla.

En conferencia de prensa desde Tulum, Yucatán, la mandataria reiteró que tendrán que ejecutarse todas las investigaciones para esclarecer este homicidio, incluso, hizo referencia al video del periodista que, tras su muerte circuló nuevamente en redes sociales donde hizo el señalamiento de presuntas amenazas.

Con información de N+

MCS