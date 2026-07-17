Homicidios

Asesinato de Josué Martínez Será Investigado con Enfoque de Protección a Periodistas en Puebla

La Fiscalía de Puebla investiga si la agresión pudiera estar relacionada con el ejercicio de la actividad periodística de Josué Martínez Contreras.

Homicidio Josué Martínez Contreras. Foto: Noticias San Martín Texmelucan.Josué Martínez Contreras. Foto: Noticias San Martín Texmelucan

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Josué Martínez, periodista de San Martín Texmelucan, fue asesinado tras denunciar amenazas. La Fiscalía de Puebla investiga con enfoque en protección a comunicadores.

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