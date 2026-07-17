Homicidios

Hombre Asesinado y Menor de 9 Años Herido en un Ataque en Una Vulcanizadora de Irapuato

La tarde del pasado jueves se registró un ataque armado en una vulcanizadora en Irapuato, dejando a un hombre sin vida y un menor de 9 años herido.

Matan a Un Hombre y Lesionan a Menor de Nueve Años en Irapuato.Foto: N+

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Tragedia en Irapuato: ataque armado deja un muerto y un niño herido. La identidad del fallecido sigue siendo un misterio. Conoce lo último sobre este caso.

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