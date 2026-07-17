El pasado jueves por la tarde, se presentó un ataque armado en el interior de una vulcanizadora en Irapuato, Guanajuato.

Fue en la esquina de las calles Mariano J. García y Mariana Abasolo donde se ubica el establecimiento al cual llegaron personas armadas y dispararon a discreción.

Menor de 9 años sobrevivió al ataque, se encuentra hospitalizado

Un hombre recibió varios impactos de armad de fuego, además de un menor de 9 años de edad, por lo que ambos fueron trasladados por sus medios a un hospital.

Testigos de los hechos, llamaron a la Central del Emergencias 911 para avisar a las autoridades de lo sucedido a quienes les indicaron que las víctimas ya habían sido trasladadas.

Foto: N+

Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron el área para que agentes estatales realizaran las indagatorias necesarias.

De acuerdo a reportes, el hombre falleció al estar recibiendo atención médica, mientras que el menor de 9 años se encuentran con vida.

Se desconoce la identidad del hombre asesinado

Hasta el momento se desconoce el paradero de los presuntos agresores, quienes huyeron en una motocicleta de la cual no se dieron mayores características, así como la identidad del asesinado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Valor de los Finalistas del Mundial 2026: ¿Cuánto Valen las Plantillas España y Argentina?

La persona fallecida, fue trasladada a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley y determinar sus causas exactas de muerte.