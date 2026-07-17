Seguridad

García Harfuch Destaca Seguridad en Quintana Roo ante Vacaciones de Verano 2026

El titular de la SSPC dio a conocer que se han llevado a cabo operativos, donde han detenido a objetivos prioritarios

Omar GarcíaOmar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa de este 17 de julio de 2026. Foto: Presidencia

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+