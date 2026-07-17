García Harfuch Destaca Seguridad en Quintana Roo ante Vacaciones de Verano 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia matutina de hoy, 17 de julio de 2026, desde Quintana Roo, donde Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la seguridad en el estado ante las vacaciones de verano.

En ese sentido, García Harfuch presentó un balance de las acciones realizadas en coordinación con autoridades federales y estatales para combatir la violencia, el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. García Harfuch Detalla Detenciones y Aseguramientos en Quintana Roo

Detenidos por delitos de alto impacto

De acuerdo con el funcionario, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 3,800 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo. En ese mismo periodo también se aseguraron:

6,600 kilogramos de droga.

760 armas de fuego.

Más de 28 mil cartuchos.

1,300 cargadores.

Además, las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino y un área utilizada para la elaboración de metanfetaminas.

Por su parte, García Harfuch detalló que durante el primer semestre de 2026 se realizaron 25 operativos considerados relevantes, los cuales permitieron la captura de 63 personas.

Uno de los resultados destacados fue la detención de cinco objetivos prioritarios durante operativos realizados en Benito Juárez, Playa del Carmen y Cancún.

Las autoridades informaron que los detenidos eran requeridos por autoridades de Estados Unidos y de países europeos, y todos contaban con ficha roja de Interpol.

FBPT