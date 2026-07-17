Política

Sheinbaum Dice que No se Ha Comunicado con Marina del Pilar: "Tiene Que Dar Una Explicación"

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia por nuevos audios de presuntas conversaciones de la gobernadora de Baja California

Gobernadora Marina del Pilar Ávila durante entrega de becas en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoGobernadora Marina del Pilar Ávila durante entrega de becas en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sheinbaum no ha hablado con Marina del Pilar, pero dice que debe explicar audios. ¿Qué impacto tendrá en Baja California?

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