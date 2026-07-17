Sheinbaum Dice que No se Ha Comunicado con Marina del Pilar: "Tiene Que Dar Una Explicación"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, “tiene que dar una explicación” tras la filtración de nuevos audios sobre supuestas negociaciones para un viaje al extranjero, para una reunión con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses.

“No me he comunicado con ella. No nos hemos comunicado. Y ella tiene que dar una explicación de este tema”.

Así respondió Sheinbaum al ser cuestionada si la mandataria estatal ha entablado conversación con ella y si la exhortaría a pedir licencia mientras se aclara el tema.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presidenta Claudia Sheinbaum Habla sobre Audios de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila

Filtración de audios

Cabe señalar que desde el mes pasado se reveló una grabación de una supuesta conversación telefónica de la gobernadora de Baja California con presuntos gestores, para buscar que Estados Unidos reconsiderara la decisión de haberle revocado su visa.

Se trataba de un audio de casi tres minutos donde se le escucha conversar con dos hombres, presuntamente gestores, para tener acercamientos con el FBI y resolver la revocación de su visa estadounidense, que le fue cancelada en mayo de 2025.

“Sí, quiero decir que el contexto de esta llamada se da cuando una tercera persona se dice ser un intermediario y se acerca a una servidora y yo le digo: a ver cualquier situación hay que verla a través de un abogado. Yo en algún momento sí me acerqué con un asesor legal, que actualmente no trabaja conmigo”, dijo Marina del Pilar en respuesta a la filtración.

La gobernadora dijo además en la llamada que su abogado sería Michael Nadler, exfiscal de Distrito Sur de Florida, que llevó el caso en contra de Alex Saab, presunto prestanombres de Nicolás Maduro.

El 14 de julio, al ser cuestionada sobre este tema, Sheinbaum Pardo dijo en primera instancia que “ella dio una explicación".

"No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Y no pensamos que haya un delito que perseguir porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con el comprometer la seguridad", expuso.

SPB