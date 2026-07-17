Aplazan Audiencia de Ovidio Guzmán: Nueva Fecha para Sentencia del Hijo de ‘El Chapo’

Una corte de Chicago en Estados Unidos de América (EUA) aplazó nuevamente la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, fijada el 27 de julio.

La audiencia tiene como propósito establecer la fecha en que se dictará sentencia contra Guzmán López. El caso corresponde al número 1:09-cr-00383, radicado en la División Este del Distrito Norte de Illinois.

Nueva fecha para sentencia de Ovidio Guzmán

Mediante una notificación emitida por la jueza Sharon Johnson Coleman, se dio a conocer la modificación al calendario del proceso judicial, que ahora queda programada para el 28 de octubre.

En dicha audiencia, se determinará la sentencia que enfrentará el integrante de 'Los Chapitos', quien se declaró culpable el 11 de julio de 2025 por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y participación en crimen organizado. Los cargos incluyen dos delitos de empresa criminal y dos de conspiración para tráfico de drogas, algunos con penas que contemplan cadena perpetua.

Con información de N+