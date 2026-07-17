Narcotráfico

Aplazan Audiencia de Ovidio Guzmán: Nueva Fecha para Sentencia del Hijo de ‘El Chapo’

Esta es la nueva fecha para la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', en corte de Chicago, EUA

Traslado de Ovidio GuzmánTraslado de Ovidio Guzmán a EUA. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', se aplaza. ¿Qué decidirá la corte de Chicago sobre los cargos de narcotráfico? Descúbrelo.

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