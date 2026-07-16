Detienen a “El Doctor”, Operador de Grupo Criminal "Los Viagra" en Michoacán

"El Doctor" es pieza clave para la organización criminal de "Los Viagras"; así lo detuvieron en Michoacán

"El Doctor", principal operador de "Los Viagra" fue detenido en MichoacánFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Golpe a Los Viagra: Cae “El Doctor”, Operador de Grupo Criminal en Michoacán