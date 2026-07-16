Detienen a “El Doctor”, Operador de Grupo Criminal "Los Viagra" en Michoacán

Las autoridades federales informaron los detalles de la detención de Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias “El Doctor”, operador de la organización criminal “Los Viagras”, en Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la aprehensión de este sujeto deriva de un operativo en la comunidad de Santiago Acahuato. En las diligencias participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué es “El Doctor” de Los Viagras?

“El Doctor”, de 36 años de edad, es investigado por su presunta participación como operador de “Los Viagras”. Al momento de su detención le fue asegurada un arma larga, un cargador para fusil con cartuchos útiles y envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Detenciones, “El Doctor” fue llevado a las instalaciones de la FGR en Morelia, Michoacán.

Antes de incursionar en el grupo delictivo, Jesús Ortiz Ávalos, estudió una licenciatura como médico general, cirujano y partero.

¿Quiénes son Los Viagras y cómo operan?

Los Viagras, conocido también como el Cártel de Los Viagras o Los Blancos de Troya, se originó en Michoacán en el año 2016. La organización criminal opera en la zona de Tierra Caliente, en la franja sur del estado.

La célula comenzó como un grupo de autodefensas, es decir, como policía comunitaria, y fue fundada por Nicolás Sierra, conocido como “El Gordo”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estados Unidos Declara Terroristas al Cártel de Juárez y a ‘Los Viagras’

La organización sería responsable del asesinato de Hipólito Mora, agricultor y líder de autodefensas, quien fue atacado el 29 de junio del 2023, en Buenavista Tomatlán.

“Los Viagras” son considerados uno de los grupos más violentos y sanguinarios de la región. Debido a que se les atribuye un control estricto sobre diversas actividades económicas locales a través de la extorsión.

Además del narcotráfico, participan en el cobro de piso a productores agrícolas, especialmente de limón y aguacate, así como a ganaderos en Michoacán.

Este grupo criminal mantiene una disputa por el control del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado constantes episodios de violencia en la zona.

EUA los designa como terroristas

Este miércoles 15 de julio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a Los Viagras y al Cártel de Juárez, como organizaciones terroristas extranjeras y globales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros actualizó la lista SDN (Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, por sus siglas en inglés), que es un documento que contiene personas, empresas, grupos terroristas y narcotraficantes, con los cuales todas las personas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.

Esto significa que la designación funciona como una herramienta jurídica potente contra el terrorismo.

Ya que sus acciones se convierte en un delito federal grave en Estados Unidos. Entonces, el proporcionar "apoyo material o recursos" a la organización, inmediatamente es castigado como terrorismo.

Es importante destacar que el apoyo no solo se reduce a proporcionar armas o dinero. También incluye asesoría legal, servicios de transporte, comunicaciones, suministros o cualquier tipo de asistencia comercial.

EPP