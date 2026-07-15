FGR Revela Detalles de Entrega a EUA del ‘Jando’, Piloto que Trasladó a ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló hoy, 15 de julio de 2026, detalles de la entrega a Estados Unidos de América (EUA) de Mauro Alberto ’N’, alias Jando, piloto vinculado con el Cártel de Sinaloa, que trasladó a territorio estadounidense a Ismael El Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024.

En un comunicado, la FGR señaló que Mauro Alberto ‘N’ o Alejandro ‘N fue detenido en Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo, que se trasladaba en un vehículo con blindaje, agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional, el 8 de febrero de 2025.

La FGR señaló que en dicho operativo, ejecutado en el poblado de Jesús María, murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

Luego de su detención, Jando fue presentado ante la Fiscalía General de la República, donde se identificó con otro nombre; sin embargo, pruebas periciales permitieron establecer su verdadera identidad.

Jando fue vinculado a proceso por diversos delitos e identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, con riesgo para la seguridad nacional, apuntó la FGR.

En su momento, Mauro Alberto ‘N’ fue interrogado sobre su participación en el Cártel de Sinaloa y negó sus presuntos vínculos, agregó la Fiscalía.

¿Cuándo entregó México a Jando a Estados Unidos?

De acuerdo con el informe de la FGR, Jando fue entregado a Estados Unidos, junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, en agosto de 2025, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

La FGR agregó que en junio de 2026, Ernestina Godoy, titular de la misma Fiscalía General de la República, y su equipo, encontraron en las carpetas de investigación indicios que coinciden con la voz y huellas dactilares del piloto que trasladó a El Mayo Zambada y a Joaquín ‘N’, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos.

La dependencia destacó que la entrega de Jando a Estados Unidos “no extingue las investigaciones" y que conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación, por lo que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Entrega de delincuentes a Estados Unidos, para protección de México

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la FGR debe aclarar los procesos por la entrega de los 25 delincuentes a Estados Unidos, por parte del Consejo Nacional de Seguridad, que se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley Nacional de Seguridad.

Apuntó que ella no participó en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y que desde la primera entrega de delincuentes a Estados Unidos participó el Gabinete de Seguridad.

La mandataria mencionó que se hizo una investigación exhaustiva de cada una de las personas que debían enviarse y el análisis de riesgo que representaba su presencia, en México.

“La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para asegurar la seguridad de nuestro país”, afirmó.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT