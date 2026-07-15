FGR Revela Detalles de Entrega a EUA del ‘Jando’, Piloto que Trasladó a ‘El Mayo’ Zambada

El 'Jando' es el piloto ligado al Cártel de Sinaloa que trasladó a 'El Mayo' Zambada a Estados Unidos

Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles.Avión donde fue trasladado ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos se exhibe en Museo del Aire War Eagles. Foto: Reuters

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¿Quién es 'Jando'? La FGR lo entrega a EUA por su vínculo con el Cártel de Sinaloa y 'El Mayo' Zambada. Conoce más sobre este caso.

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