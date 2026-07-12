Ken Salazar Afirma: “No Fue Nuestra Operación ni Nuestro Avión” Sobre Caso de “El Mayo” Zambada

El exembajador aseguró que la detención ocurrió en Estados Unidos y negó un operativo del FBI en México

Exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: AFPExembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: AFP

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¿Cómo se capturó a 'El Mayo' Zambada? Ken Salazar revela que fue en EE.UU., sin intervención del FBI en México. Descubre más sobre este caso.

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