Ken Salazar Afirma: “No Fue Nuestra Operación ni Nuestro Avión” Sobre Caso de “El Mayo” Zambada

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada no fue resultado de un operativo realizado por autoridades estadounidenses en territorio mexicano y sostuvo que la detención ocurrió únicamente cuando el presunto líder del Cártel de Sinaloa llegó al aeropuerto de Nuevo México en Estados Unidos.

Durante una entrevista para el programa de N+ y Univisión "Esta Semana", Salazar afirmó que las autoridades mexicanas tuvieron acceso a la evidencia del caso desde el inicio de las investigaciones.

“La verdad es la verdad. Tenemos que tener muy claro que la verdad nos debe guiar hacia el futuro”, expresó el exdiplomático.

Al referirse a la investigación, señaló que el fiscal Alejandro Gertz Manero envió a colaboradores a Ciudad Juárez para cruzar la frontera y revisar el avión involucrado.

“El fiscal Gertz envió a sus líderes a Juárez, a cruzar la frontera para ver el avión y la evidencia que había ahí. No había sorpresa. No fue nuestra operación, no fue nuestro avión, no fue nuestro piloto; esa es la verdad”, afirmó.

Salazar explicó que la aeronave permanece asegurada en Estados Unidos y que forma parte de un museo dedicado a la historia de la seguridad, al considerar que representa la importancia de la cooperación entre ambos países.

Cuestionado sobre una posible participación del FBI en el operativo dentro de México para la detención del “El Mayo”, respondió que no ocurrió así.

“La detención se hizo en Estados Unidos, en un aeropuerto de Nuevo México. Ahí es donde ellos llegaron y donde ocurrió la detención del lado de Estados Unidos”, sostuvo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ken Salazar y su Ruptura con Andrés Manuel López Obrador | Esta Semana, Episodio 19

¿Hubo negociación entre los hijos de El Chapo Guzmán y el FBI para entregar a El Mayo Zamabada?

Respecto a una presunta negociación entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el FBI para entregar a “El Mayo” Zambada, Salazar dijo que su postura coincide con la expresada por el entonces fiscal general estadounidense, Merrick Garland, y reiteró que la investigación correspondía a las autoridades mexicanas, mientras que Estados Unidos únicamente brindó cooperación.

Asimismo, negó tener información sobre presuntos pagos del crimen organizado al gobernador de Sinaloa o a otros funcionarios.

“Nunca he tenido información del gobernador de Sinaloa, ni nunca he tenido esa información”, señaló.

El exembajador expresó que México y Estados Unidos deben fortalecer una alianza basada en la confianza para enfrentar los desafíos de seguridad. “Sin seguridad no hay prosperidad”, afirmó.