¿Qué Castigo Piden para ‘El Mayo’ Zambada? Narco Mexicano Podría Morir en la Cárcel

La situación legal de Ismael 'El Mayo' Zambada entra en una etapa decisiva en Estados Unidos, en N+ te compartimos qué castigo piden para el narco mexicano.

A unos días de que se dicte su sentencia, la Fiscalía de Estados Unidos presentó su petición formal de castigo, con la que busca que el histórico líder del Cártel de Sinaloa permanezca el resto de su vida en prisión.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó que Ismael 'El Mayo' Zambada sea condenado a cadena perpetua, además de imponerle el decomiso de 15 mil millones de dólares, como parte del proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

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La petición fue presentada ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, quien tiene programada la audiencia de sentencia para el 20 de julio de 2026 en Brooklyn.

¿Qué castigo podría recibir "El Mayo" Zambada?

De acuerdo con la solicitud de la Fiscalía, Zambada, de 76 años, debería recibir una condena de prisión de por vida, además de sanciones económicas derivadas de las ganancias que presuntamente obtuvo durante décadas de actividades criminales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado desempeñó un papel central en el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y que fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa.

Cabe señalar que Zambada se declaró culpable en 2025 como parte de un acuerdo con la Fiscalía. Con esa decisión evitó ir a juicio y también dejó fuera la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, aunque el acuerdo no impide que reciba una condena de cadena perpetua.

La solicitud forma parte de la propuesta de sentencia presentada antes de la audiencia definitiva. Ismael 'El Mayo' Zambada es uno de los narcotraficantes más conocidos de México y durante décadas fue señalado como uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

FBPT