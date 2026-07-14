¿Qué Castigo Piden para ‘El Mayo’ Zambada? Narco Mexicano Podría Morir en la Cárcel

El futuro de 'El Mayo' Zambada se decidirá; las autoridades estadounidenses indicaron el castigo que podría tener el narco mexicano

Ismael "El Mayo" Zambada durante detención en Texas, Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIsmael "El Mayo" Zambada durante detención en Texas, Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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A sus 76 años, 'El Mayo' Zambada podría enfrentar cadena perpetua. La Fiscalía de EUA presentó su solicitud antes de la audiencia de sentencia en 2026

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