Reaparece Emma Coronel: ¿Qué Hacía la Esposa de ‘El Chapo’ Guzmán en el BelicoFest 2026?

Esto es lo que se sabe sobre la reaparición de Emma Coronel en el BelicoFest 2026

Emma Coronel, esposa de 'El Chapo' GuzmánEmma Coronel, esposa de 'El Chapo' Guzmán. Foto: Reuters | Archivo

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La esposa de 'El Chapo', Emma Coronel, vuelve a la escena pública en el BelicoFest 2026. ¿Qué hacía en el escenario de Los Ángeles? Conoce los detalles.

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