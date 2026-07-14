Reaparece Emma Coronel: ¿Qué Hacía la Esposa de ‘El Chapo’ Guzmán en el BelicoFest 2026?

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, reapareció y sorprendió en redes sociales; aquí te contamos lo que se sabe sobre la presencia de la madre de las hijas del fundador del Cártel de Sinaloa, en el BelicoFest 2026.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel es hija de Nacho Coronel, uno de los principales socios de Joaquín Guzmán Loera, hasta su muerte, en 2010.

Emma Coronel y El Chapo Guzmán se conocieron en 2006, en las fiestas de Canelas, Durango, donde fue coronada como reina de la belleza.

A un año de haberse conocido, Emma Coronel y El Chapo Guzmán se casaron, cuando ella cumplió 18 años de edad, y cinco años después, se convirtieron en padres de unas gemelas.

Coronel pasó varios años en una cárcel de Estados Unidos y obtuvo su libertad en septiembre de 2023.

Coronel fue detenida en Estados Unidos en febrero de 2021, en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, por presuntamente haber ayudado a su esposo a administrar su imperio en el Cártel de Sinaloa, así como de conspirar para su fuga del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en 2015.

En noviembre de 2021, la mujer, de nacionalidad mexicano-estadounidense, fue sentenciada a tres años de cárcel, luego de que se declaró culpable por haber participado en operaciones de lavado de dinero y tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la reaparición de Emma Coronel?

La tercera esposa de El Chapo Guzmán sorprendió en sus redes sociales con la publicación de historias en su perfil de Instagram, donde se mostró como no se había visto antes, durante su presencia del BelicoFest 2026, evento que se realizó en el BMO Stadium, el 12 de julio de 2026 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

En las historias de Instagram se pudo apreciar el momento en que Coronel Aispuro subió al escenario del BelicoFest junto con Mariel Colón Miró, abogada de la esposa de El Chapo, quien también se identifica como la primera cantante boricua de regional mexicano.

Emma Coronel en el Belicofest 2026. Foto: Instagram @emma.coronel.official

En otra de las historias, se observa el momento en que el maquillista conocido Johari makeup retoca el maquillaje de la esposa de El Chapo Guzmán.

Emma Coronel lució un top negro con una falda en tono gris, con olanes, mientras bailaba en el escenario del festival de música regional mexicana en el que se presentaron artistas como Santa Fe Klan, Gerardo Ortiz y Tito Doble P.

Emma Coronel junto a Eliza Vibez. Foto: Instagram @emma.coronel.official

RMT