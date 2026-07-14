Míster Universo Venezuela Buscó 17 Días a su Novio Bajo los Escombros: "No Llegué a Tiempo"

Lenin Peña, Míster Universo Venezuela, encontró el cuerpo de su novio Yordy Paredes tras 17 días de búsqueda entre los escombros del terremoto en La Guaira.

mister-universo-venezuela-busco-17-dias-novio-terremoto-escombrosFoto: EFE

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Tras el devastador terremoto en La Guaira, Lenin Peña halló el cuerpo de su novio Yordy Paredes después de 17 días de incansable búsqueda. Un relato de amor y pérdida.

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