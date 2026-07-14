Míster Universo Venezuela Buscó 17 Días a su Novio Bajo los Escombros: "No Llegué a Tiempo"

Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su novio Yordy Paredes, Míster Mérida 2025 y estudiante de Psicología, cuyo cuerpo fue encontrado tras una búsqueda de 17 días entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, colapsado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La despedida se realizó en una funeraria del sector La Florida, en Caracas. MetroEl Nuevo Día

"Siento que no llegué a tiempo"

Visiblemente afectado durante el velorio, Peña habló con la agencia EFE y resumió así los 17 días de búsqueda: "Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos".

Una búsqueda que comenzó minutos después del sismo

Los terremotos también derribaron la vivienda de la mamá de Peña, aunque ambos lograron salir a tiempo. Fue entonces cuando intentó localizar a su novio sin éxito, ya que la señal telefónica había colapsado junto con otros servicios. El modelo, quien también es médico, corrió hasta el edificio de su pareja y encontró la estructura devastada. Al llegar, según relató, no dejaba de gritar buscando alguna señal de vida, pues no sabía si su novio había alcanzado a bajar antes del colapso.

Peña empezó a remover escombros solo. Con el paso de las horas se le unió un pequeño grupo de personas, y después, rescatistas y bomberos, quienes en varios momentos consideraron abandonar la misión por el riesgo que representaba la estructura.

Pedía ayuda en redes mientras la esperanza se agotaba

Durante las más de dos semanas que duró la búsqueda, Peña documentó el proceso en tiempo real en Instagram, donde pedía equipo especializado, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para agilizar las labores. El 7 de julio, día del cumpleaños de Paredes, publicó un mensaje que se volvió viral: "Amor, espérame un poco más. Ya casi llego, amor, por favor".

Para el 8 de julio, al cumplirse dos semanas del sismo, la brigada ya había logrado llegar a lo que fue la cocina del apartamento; dos días después, a la sala. Ahí, en la madrugada del sábado, encontraron el cuerpo.

El hallazgo

El joven de 22 años fue localizado en la cocina del apartamento y Peña lo identificó al ver únicamente sus manos entre los escombros.

La Guaira fue una de las zonas más golpeadas por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela. Según cifras citadas por medios locales, hasta el 13 de julio se registraban 4,561 fallecidos y 16,740 heridos a causa de los sismos, mientras equipos de rescate y brigadas voluntarias continuaban las labores de búsqueda en la zona.