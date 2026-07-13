¿Qué Enfermedad Tenía Sam Neill, Actor de Jurassic Park y Peaky Blinders?

Sam Neill, actor de Jurassic Park y Peaky Blinders, murió a los 78 años. Te contamos qué enfermedad padecía y si fue la causa de su muerte.

que-enfermedad-tenia-sam-neill-jurassic-park-peaky-blindersFoto: GettyImages

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Sam Neill, estrella de Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su familia aclara que el cáncer no fue la causa. Descubre más sobre su enfermedad y legado.

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