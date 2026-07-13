¿Qué Enfermedad Tenía Sam Neill, Actor de Jurassic Park y Peaky Blinders?

Sam Neill, el actor neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia. Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.
¿De qué murió Sam Neill?
De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares en Instagram, Neill murió rodeado de sus seres queridos "con la dignidad que ha caracterizado toda su vida". La familia describió la pérdida como repentina e inesperada, aunque expresó su agradecimiento al personal del St Vincent's Private Hospital por la atención brindada.
Hasta el momento no se ha revelado la causa médica exacta del deceso. Lo que sí quedó claro es que la familia descartó que el cáncer que Neill padeció fuera el desencadenante de su muerte, un dato que buscaron aclarar de forma explícita para evitar especulaciones.
En 2023, el actor reveló públicamente que le habían diagnosticado un linfoma angioinmunoblástico de células T en etapa 3, una variante poco frecuente y agresiva del linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático.
Neill contó que comenzó a notar que algo no andaba bien durante la gira promocional de Jurassic World: Dominion en 2022, cuando descubrió que tenía inflamados los ganglios del cuello. Tras someterse a estudios médicos, inició tratamiento con quimioterapia, que más adelante dejó de surtir efecto, por lo que tuvo que cambiar a un medicamento alternativo que logró reducir la enfermedad, aunque le provocó varios efectos secundarios.
Durante ese proceso, el actor habló con serenidad sobre la posibilidad de morir: "Estoy preparado para eso. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control", expresó en una entrevista de esos años.
¿Qué es el linfoma no Hodgkin?
Se trata de un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, encargado de ayudar al cuerpo a combatir infecciones. La enfermedad surge cuando los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, comienzan a multiplicarse de forma anormal y se acumulan en los ganglios linfáticos y otros órganos.
Entre los síntomas más comunes está la inflamación indolora de ganglios, especialmente en el cuello, las axilas o la ingle. Existen distintos subtipos, algunos de evolución lenta y otros más agresivos, aunque la mayoría responde bien a los tratamientos disponibles.
Sam Neill ya estaba libre de cáncer
Meses antes de morir, Neill había dado una noticia alentadora: en abril de 2026, concedió una entrevista al programa australiano 7NEWS donde reveló que estaba libre de cáncer.
Neill, recordado también por su papel del mayor Chester Campbell en Peaky Blinders, deja una carrera de más de cinco décadas y más de 60 películas, entre ellas El Piano, Jurassic Park III y Thor: Love and Thunder.