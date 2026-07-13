¿Qué Enfermedad Tenía Sam Neill, Actor de Jurassic Park y Peaky Blinders?

Sam Neill, el actor neozelandés que dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia. Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.

¿De qué murió Sam Neill?

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares en Instagram, Neill murió rodeado de sus seres queridos "con la dignidad que ha caracterizado toda su vida". La familia describió la pérdida como repentina e inesperada, aunque expresó su agradecimiento al personal del St Vincent's Private Hospital por la atención brindada.

Hasta el momento no se ha revelado la causa médica exacta del deceso. Lo que sí quedó claro es que la familia descartó que el cáncer que Neill padeció fuera el desencadenante de su muerte, un dato que buscaron aclarar de forma explícita para evitar especulaciones.