Laura Dern se Despide de Sam Neill con un Emotivo Mensaje: "Te Amaré por Siempre, Alan Grant"

La actriz Laura Dern rindió homenaje a su compañero de reparto en Jurassic Park, Sam Neill, tras confirmarse su muerte a los 78 años el lunes 13 de julio en Sídney, Australia.

El actor neozelandés, recordado principalmente por su papel del paleontólogo Dr. Alan Grant en la saga de dinosaurios de Steven Spielberg, había revelado apenas en abril que se encontraba libre de cáncer, tras ser diagnosticado con un cáncer de sangre en etapa tres en 2022.

En un comunicado enviado a Variety, Dern describió a Neill como su amigo de toda la vida, alguien que le mostró lealtad, protección y amor, siempre con un humor muy seco.

La actriz, quien dio vida a la paleobotánica Ellie Sattler en la cinta original de 1993, cerró su mensaje con una frase: "Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant".

El vínculo que trascendió la pantalla

Dern y Neill compartieron créditos no solo en la película de 1993 que redefinió el cine de aventuras, sino también tres décadas después en Jurassic World Dominion (2022), donde retomaron a sus icónicos personajes junto a las nuevas estrellas de la franquicia, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Esa dupla en pantalla, el optimismo de Sattler frente al carácter huraño de Grant, se convirtió en una de las relaciones más queridas por los fans del género.

Las palabras de Steven Spielberg

El director de Jurassic Park, Steven Spielberg, también compartió un mensaje de despedida. En su comunicado, agradeció a los cineastas que impulsaron la carrera de Neill antes de que llegara a su radar:

"Le debo gratitud a Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por darle a Sam Neill los papeles en los que brilló de tal forma que llamó mi atención y lo llevó a interpretar al Dr. Alan Grant en Jurassic Park. Sam fue excepcionalmente colaborativo. Fue un reto para él interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran un fastidio, porque eso era lo opuesto al padre amoroso que era con sus propios hijos. Adoré hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia Jurassic, y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans alrededor del mundo."

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sam Neill, de "Jurassic Park", Dice Estar Listo para Morir de Cáncer

Un actor que evitó los reflectores

Pese a su fama global, Neill llevaba una vida alejada del estrellato de Hollywood, dividiendo su tiempo entre actuaciones y su granja y viñedo en Nueva Zelanda. En redes sociales solía compartir fotos de los animales de su rancho, a los que bautizaba con los nombres de sus colegas de reparto.