Laura Dern se Despide de Sam Neill con un Emotivo Mensaje: "Te Amaré por Siempre, Alan Grant"

Laura Dern rindió homenaje a Sam Neill tras su muerte a los 78 años. Steven Spielberg también le dedicó unas palabras a su compañero de "Jurassic Park".

laura-dern-mensaje-despedida-sam-neill-alan-grantFoto: GettyImages

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Sam Neill, el inolvidable Dr. Alan Grant de Jurassic Park, falleció a los 78 años. Laura Dern y Steven Spielberg rinden homenaje a su legado.

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