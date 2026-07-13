Detienen en Matamoros a Extranjero con Arsenal; le Aseguran Fusil Barrett y Nueve Armas Largas

Tres personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en Tamaulipas durante el fin de semana, donde además autoridades federales aseguraron un arsenal que incluye un fusil Barrett, armas largas, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad federal correspondiente a las acciones del 10, 11 y 12 de julio, uno de los despliegues se realizó en Matamoros, donde elementos del Ejército Mexicano capturaron a dos personas en la colonia Lomas del Real, una de ellas de nacionalidad extranjera.

Durante el operativo, los militares aseguraron un fusil Barrett, nueve armas largas, 51 cargadores, 703 cartuchos útiles, seis chalecos tácticos, 12 placas balísticas y un vehículo.

FGR Detiene un Hombre en San Fernando

En una acción distinta, realizada en el municipio de San Fernando, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre en posesión de dos armas largas, dos armas cortas y 589 cartuchos.

Las detenciones forman parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, que durante el fin de semana reportó operativos en diversos estados del país con aseguramientos de armas, drogas y detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos.