Detienen en Matamoros a Extranjero con Arsenal; le Aseguran Fusil Barrett y Nueve Armas Largas

Un ciudadano extranjero fue detenido junto con otra persona en Matamoros durante un operativo del Ejército.

Detienen en Matamoros a Extranjero con ArsenalFoto: SSPC

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen en Matamoros a extranjero con fusil Barrett y arsenal. Operativos del Ejército y FGR aseguran armas y detienen a tres personas en Tamaulipas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Detienen a extranjero con arsenal en Matamoros, Tamaulipas