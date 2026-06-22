Decomiso Histórico de Metanfetamina Líquida en Los Mochis, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, personal de la Defensa, Guardia Nacional y FGR realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

El secretario indicó que el aseguramiento representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico.

"Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país".

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento… pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México celebró la histórica incautación de 24.000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa, señaló que con esto se dio un golpe significativo contra los cárteles.

"Es un recordatorio de que cuando nuestros países trabajan juntos, logramos resultados reales. Bajo el liderazgo de Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra cooperación está haciendo que nuestros países sean más seguros".

Operativo en Tlaxcala y Guerrero

Personal de la Marina, FGR y SSPC ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

En tanto, en operaciones marítimas encabezadas en Guerrero, se aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína y fueron detenidas cinco personas.

En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína, y con esto evitar que alrededor de 6 millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada.

"Con estos resultados, en la presente administración suman más de 73 toneladas de cocaína aseguradas por la Secretaría de Marina en mares mexicanos".

¿Qué es la metanfetamina líquida?

Es una droga que se encuentra en un producto intermedio del proceso de fabricación.

Se utiliza para facilitar el almacenamiento o el traslado de grandes cantidades.

Puede transformarse posteriormente en metanfetamina cristalina mediante procesos químicos.