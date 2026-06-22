Decomiso Histórico de Metanfetamina Líquida en Los Mochis, Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que se trata del segundo decomiso más grande de la historia

Decomiso histórico de metanfetamina líquidaSSPC

Destacado

Impactante decomiso en Sinaloa: 24 mil litros de metanfetamina líquida incautados, el segundo más grande de la historia. Conoce cómo estas acciones fortalecen la seguridad nacional.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+