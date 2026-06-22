CETEG Bloquea la Autopista del Sol y la Carretera Federal México-Acapulco en Ambos Sentidos

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloqueron en su totalidad la Autopista del Sol, así como la carretera federal México-Acapulco.

Ante la presencia de maestros de la CETEG en ambos sentidos, se registra caos vial en la zona.

La CETEG cerró la circulación en el punto conocido como El Parador del Marqués, rumbo al puerto de Acapulco. Hasta el momento no hay presencia de policía.

¿Por qué la CETEG bloquea la Autopista del Sol?

Desde antes del mediodía, alrededor de mil integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, marchan en Chilpancingo como parte de la jornada de apertura de la mesa tripartita, que se instaló hoy en Chilpancingo con autoridades federales, como el secretario de Educación, Mario Delgado, y la gobernadora, Evelyn Salgado.

La marcha salió del monumento a Nicolás Bravo minutos después de las once de la mañana, ingresando después a los dos carriles con dirección a Acapulco de la Autopista.

La CETEG advirtió que se quedarán bloqueando la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, así como en la carretera federal, hasta que termine el encuentro de sus líderes con las autoridades federales en Casa Guerrero.

¿Qué pide la CETEG?

Los integrantes de la Coordinadora exigen basificaciones, bonos y la creación de la subsecretaría de Pueblos Originarios.

Información N+