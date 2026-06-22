CETEG Bloquea la Autopista del Sol y la Carretera Federal México-Acapulco en Ambos Sentidos

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero mantiene un bloqueo en su totalidad en ambas vías

Ceteg bloquea en ambos sentidos la Autopista del SolCuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Maestros de Guerrero bloquean vías clave hacia Acapulco. Sin presencia policial, el tráfico se detiene. ¿Qué motiva este bloqueo total por parte de la CETEG?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+