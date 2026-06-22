¿Terminó la Huelga de la CNTE? Dónde Hay Bloqueos Hoy en México

Aquí te decimos dónde hay bloqueos de la CNTE hoy, luego de que ya finalizó la huelga nacional y se levantó el plantón del Zócalo CDMX

Marcha de la CETEG en la Autopista del SolMarcha de la CETEG en la Autopista del Sol. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Terminó la huelga de la CNTE? Aunque el plantón en CDMX se levantó, aún hay bloqueos en México. Descubre dónde continúan las protestas hoy.

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