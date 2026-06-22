¿Terminó la Huelga de la CNTE? Dónde Hay Bloqueos Hoy en México

El fin de semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó la huelga nacional y levantó el plantón que mantuvo varias semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) y en el de Oaxaca; sin embargo, siguen las protestas en algunos puntos; aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 22 de junio de 2026, en México.

¿Por qué la CNTE terminó con la huelga nacional?

El Gobierno de México y la CNTE llegaron a un acuerdo en el que se planteó la entrega de 800 millones de pesos en recursos para mejoras en la educación.

El sábado, integrantes de la CNTE levantaron el plantón en la zona Centro de CDMX; sin embargo, aseguraron que se trata de solo una pausa para fortalecer su movimiento y seguir luchando por la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa de 2009.

Este lunes, miles de estudiantes que se quedaron sin clases desde el 1 de junio por el paro nacional de la CNTE, regresaron a clases hoy, tal es el caso de Oaxaca.

Sin embargo, en algunos estados de la República mexicana siguen las movilizaciones de algunas secciones de la CNTE.

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy?

A continuación, te decimos en qué estados de la República mexicana hay bloqueos de la CNTE hoy.

CDMX

En la Ciudad de México, integrantes de la Sección 9 se manifestaron en la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicada en la calle Xocongo 58, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, según la agenda de marchas y concentraciones de hoy, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Guerrero

Alrededor de 1,000 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon, en Chilpancingo, como parte de la apertura de la mesa tripartita, que se instalará hoy con la presencia de autoridades federales y estatales.

Alrededor de las 11:00 horas, la marcha salió del monumento a Nicolás Bravo, posteriormente, ingresó a los carriles de la Autopista del Sol, con dirección a Acapulco, para dirigirse a la Casa Guerrero, donde se llevará a cabo la mesa de diálogo.

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RMT