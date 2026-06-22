Sheinbaum Explica Acuerdo para Levantar Bloqueo y Plantón de la CNTE en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló hoy sobre el fin de la huelga nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el levantamiento del plantón en el Centro de la Ciudad de México (CDMX), luego del acuerdo alcanzado con autoridades del Gobierno federal.

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de junio de 2026, la mandataria aclaró que los recursos acordados en las mesas de diálogo no serán destinados directamente a la CNTE de Oaxaca y precisó los 800 millones de pesos se darán de forma directa a las escuelas.

Sheinbaum Pardo detalló que los recursos “no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE; es la para la educación de los niños y las niñas, en Oaxaca” y agregó que se traduce en mayor número de plazas para maestros y mejoras para las escuelas.

“Esta equivocada esta idea de que este recurso va para el Sindicato, eso es falso; va para mejorar la educación, en Oaxaca”, afirmó.

Maestros tienen ahora mejores pensiones

La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que es “legítimo que siempre se pidan mejores condiciones laborales; nadie -a diferencia del pasado- los reprime”.

Dijo que “no estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma de 2007, no es lo mismo; hay un Fondo de Pensiones para el Bienestar, que permite que las y los maestros, que antes se iban a jubilar con 6,000 pesos mensuales, hoy se jubilen con el salario promedio del IMSS”.

“Hoy tienen mejores pensiones”, destacó la mandataria, en comparación con la Reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, cuando gobernada el expresidente Felipe Calderón.

Sheinbaum Pardo mencionó que en primer lugar, con la Cuarta Transformación (4T), lo nuevo es el Fondo de Pensiones del Bienestar, y en segundo punto, los maestros fueron basificados, luego de que la Reforma Educativa planteaba una parte punitiva, que si los profesores no cumplían con un Comité de Evaluación externo, podían perder su plaza.

Expuso que los maestros actualmente cuentan con aumento salarial del 10%, en 2025 y del 9%, en 2026, cuando en el pasado dependía de la inflación.

La presidenta Sheinbaum declaró que a lo que “no podemos regresar, desde mi punto de vista, ya que lo digan los maestros, es una situación donde el Sindicato y la autoridad decidían todo, porque se presta a corrupción”.

“Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio”, sostuvo.

Acuerdo SEP-CNTE

El 20 de junio de 2026, la SEP informó que luego de las mesas de diálogo con la CNTE, “se alcanzaron acuerdos para fortalecer la atención del rezago educativo y garantizar la continuidad de los servicios escolares en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

La SEP señaló que los recursos tiene la finalidad de “atender necesidades educativas específicas de cada entidad y no están destinados a organizaciones o representaciones sindicales, sino al fortalecimiento de las escuelas públicas y a la atención de incidencias laborales del personal educativo”.

Con el dinero, se atenderán los siguientes puntos:

Contrataciones.

Recontrataciones.

Recategorizaciones.

Basificaciones.

Compactación de horas.

Incidencias propias de la operación educativa en cada entidad federativa.

La SEP apuntó que en el caso de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, “los acuerdos alcanzados dan continuidad a programas de trabajo y esquemas de apoyo que se encuentran en operación desde el año anterior, con metas orientadas a atender las necesidades más urgentes y prioritarias, además de brindar certeza laboral y estímulos establecidos por ley; nada de privilegios o prerrogativas especiales”.

Datos del paro nacional de la CNTE

La CNTE inició con un paro nacional el 1 de junio de 2026, con movilizaciones en Ciudad de México y varios estados de la República mexicana.

En el caso de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el Centro Histórico y realizaron marchas y bloqueos en varios puntos de la capital del país.

Este fin de semana, los integrantes de la CNTE anunciaron el fin de la huelga nacional, luego de 20 días de protestas y mesas de diálogo, encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La CNTE aseguró que se trata de una fase de reorganización, para fortalecerse y lograr el objetivo de sus demandas, entre ellas, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Electoral de 2009.

Los líderes de la CNTE señalaron que regresarán a las escuelas y posteriormente, regresarán con más fuerza.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT