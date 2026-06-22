Sheinbaum Explica Acuerdo para Levantar Bloqueo y Plantón de la CNTE en CDMX

Luego de 20 días, la CNTE terminó con la huelga nacional y con el plantón en CDMX

CNTE levanta plantón en Centro CDMXCNTE levanta plantón en Centro CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum explica el acuerdo que pone fin al plantón de la CNTE en CDMX. Recursos de 800 millones de pesos se destinarán a mejorar la educación, no al sindicato. Descubre más sobre este importante avance.

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