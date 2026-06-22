¿Hay Bloqueo de la CNTE Hoy en CDMX? Evita Esta Zona por Manifestación

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación finalizó el paro nacional y levantó el plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aquí te decimos dónde hay bloqueo de la CNTE hoy, 22 de junio de 2026, para que evites el tráfico en la zona de la manifestación.

¿Qué pasó con la CNTE?

La huelga nacional de la CNTE inició el 1 de junio de 2026 y luego de 20 días, sus líderes terminaron con el paro y levantaron el plantón, en la zona Centro de CDMX, el fin de semana.

La CNTE aseguró que se trata de una fase de reorganización, para fortalecerse y lograr el principal objetivo de sus demandas: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los líderes de la CNTE señalaron que regresarán a las escuelas para terminar con el ciclo escolar 2025-2026 y luego volverán con más fuerza.

¿Dónde hay bloqueo de la CNTE hoy en CDMX?

Pese a que ya terminó la huelga nacional la CNTE, la Sección 9 de Ciudad de México seguirá con protestas hoy, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC señaló que integrantes de la Sección 9 de la CNTE se van a concentrar desde las 12:00 horas de este lunes, en la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ubicada en Xocongo 58, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué sigue la CNTE con movilizaciones en CDMX?

La SSC apuntó que la Sección 9 de la CNTE acudirá a la Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal para conciliar los siguientes puntos:

Descuentos aplicados por el paro nacional.

Reintegro a los integrantes de la CNTE que participaron en las manifestaciones en CDMX, por la huelga nacional.

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Mapa de la zona del bloqueo de hoy de la CNTE

RMT