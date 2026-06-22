¿Hay Bloqueo de la CNTE Hoy en CDMX? Evita Esta Zona por Manifestación

Toma tus precauciones: Aquí te decimos dónde y a qué hora habrá bloqueo de la CNTE hoy, en CDMX

Integrantes de la CNTE bloquean paseo de la reforma a la altura de Insurgentes · Paseo de la Reforma | Silvana FloresIntegrantes de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma e Insurgentes. Foto: N+

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Hoy, la CNTE se moviliza en CDMX. Evita el tráfico y conoce por qué siguen las protestas, en la capital del país.

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